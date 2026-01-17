onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Yusuf Güney'den "Bana Cin Kavmi Yolladılar" Açıklaması

Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Yusuf Güney'den "Bana Cin Kavmi Yolladılar" Açıklaması

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.01.2026 - 14:07

Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından Yusuf Güney, sessizliğini sosyal medya paylaşımlarıyla bozmuştu. Kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle yanıt veren şarkıcı, “utanılacak hiçbir şey yapmadığını” söylemişti.

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Yusuf Güney, Ağrı’da verdiği konser sonrası yaptığı astral seyahatten ve gördüğünü iddia ettiği varlıklardan bahsetti. Yusuf Güney o açıklamalarla gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çağrılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çağrılmıştı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasıyla bir süredir gündemdeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güney hakkında işlem başlatılmış, ancak ilk aşamada adresinde bulunamaması dikkat çekmişti. Evinde ulaşılamayan şarkıcının şehir dışında olduğu öğrenilirken, bu gelişme magazin ve kamuoyunda büyük ses getirmişti.

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Yusuf Güney, kısa süre sonra adliyeye giderek ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen şarkıcıdan kan ve saç örnekleri alındı. merakla beklenen test sonuçları ise gündeme oturmuştu.

Adli Tıp raporuna göre Yusuf Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği, kan örneğinin ise negatif çıktığı bilgisi dosyaya girdi.

@ilikechaosofficial isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Yusuf Güney geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
8
4
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın