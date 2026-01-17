Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Yusuf Güney'den "Bana Cin Kavmi Yolladılar" Açıklaması
Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından Yusuf Güney, sessizliğini sosyal medya paylaşımlarıyla bozmuştu. Kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle yanıt veren şarkıcı, “utanılacak hiçbir şey yapmadığını” söylemişti.
Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Yusuf Güney, Ağrı’da verdiği konser sonrası yaptığı astral seyahatten ve gördüğünü iddia ettiği varlıklardan bahsetti. Yusuf Güney o açıklamalarla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çağrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@ilikechaosofficial isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Yusuf Güney geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın