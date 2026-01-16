Oyuncu Bestemsu Özdemir Oğlunu Kucağına Aldı, Bebeğin İsmi Dikkat Çekti!

Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyeriyle ve özel hauyatıyla dikkat çeken isimlerden biri. Geniş kitleler tarafından ilk olarak Kara Para Aşk dizisiyle tanınan Özdemir, ardından Meryem ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alarak kariyerini sürdürmüştü. Son olarak İnci Taneleri dizisinde yer alan oyuncu, bu projeyle yeniden ekranlara dönerek performansıyla övgü toplamıştı.

Snob Magazin'in haberine göre, 2025 yazında ani bir kararla, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile evlenme kararı alan Bestemsu Özdemir oğlunu kucağına alarak annelik sevincini yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin