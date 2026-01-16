onedio
Oyuncu Bestemsu Özdemir Oğlunu Kucağına Aldı, Bebeğin İsmi Dikkat Çekti!

Oyuncu Bestemsu Özdemir Oğlunu Kucağına Aldı, Bebeğin İsmi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2026 - 11:44

Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyeriyle ve özel hauyatıyla dikkat çeken isimlerden biri. Geniş kitleler tarafından ilk olarak Kara Para Aşk dizisiyle tanınan Özdemir, ardından Meryem ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alarak kariyerini sürdürmüştü. Son olarak İnci Taneleri dizisinde yer alan oyuncu, bu projeyle yeniden ekranlara dönerek performansıyla övgü toplamıştı.

Snob Magazin'in haberine göre, 2025 yazında ani bir kararla, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile evlenme kararı alan Bestemsu Özdemir oğlunu kucağına alarak annelik sevincini yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/bestemsu-...
Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile 25 Ağustos 2025’te Fethiye’de nikah masasına oturdu.

Başarılı oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da 2025 yılı boyunca magazin gündeminde yer aldı. Bestemsu Özdemir’in adı, 2025’in ilk aylarında emekli basketbolcu Ersin Görkem ile anılmaya başlandı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, kısa sürede ciddi bir karar alarak evlilik yoluna girdi.

Çiftin sürpriz evlilik kararı magazin gündemine damga vurmuş, evlilikle birlikte konuşulan bir diğer konu da Özdemir’in hamileliği olmuştu. Magazine yansıyan haberlere göre düğün sırasında Bestemsu Özdemir’in yaklaşık 4 aylık hamile olduğu ve çiftin erkek bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre, Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in oğullarını 11 Ocak Pazar günü kucaklarına aldıkları öğrenildi.

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in oğullarının adının ise Sarp Marco olduğu öğrenildi. Sarp'ın 35. haftada doğduğu ortaya çıktı. Çiftin oğulları için tercih ettiği isim dikkat çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
ebru bandinelli

Benim kizimin adi Gaia, italyan ismi cunku babasi italyan, Marco italyanca bir isim, anlami savasci demek ve bizim Ahmet-Mehmet gibi cokca konulan bir isim.A... Devamını Gör