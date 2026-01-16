Oyuncu Bestemsu Özdemir Oğlunu Kucağına Aldı, Bebeğin İsmi Dikkat Çekti!
Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyeriyle ve özel hauyatıyla dikkat çeken isimlerden biri. Geniş kitleler tarafından ilk olarak Kara Para Aşk dizisiyle tanınan Özdemir, ardından Meryem ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alarak kariyerini sürdürmüştü. Son olarak İnci Taneleri dizisinde yer alan oyuncu, bu projeyle yeniden ekranlara dönerek performansıyla övgü toplamıştı.
Snob Magazin'in haberine göre, 2025 yazında ani bir kararla, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile evlenme kararı alan Bestemsu Özdemir oğlunu kucağına alarak annelik sevincini yaşadı.
Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile 25 Ağustos 2025’te Fethiye’de nikah masasına oturdu.
Snob Magazin'in haberine göre, Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in oğullarını 11 Ocak Pazar günü kucaklarına aldıkları öğrenildi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Marco kimmiş
Benim kizimin adi Gaia, italyan ismi cunku babasi italyan, Marco italyanca bir isim, anlami savasci demek ve bizim Ahmet-Mehmet gibi cokca konulan bir isim.A... Devamını Gör