onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026 Eleme Sonucu: 15 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?

Survivor 2026 Eleme Sonucu: 15 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2026 - 08:35

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın 15 Ocak akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacılar, ödül oyunu için performans sergiledi. Kırmızı ve mavi takımının mücadele ettiği ilk oyunda yarışmacılar oyunu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Etabın sonunda kazanan takım ödülü alırken, gecenin sonunda ise eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme düellosunda ise Lina, Seren Ay, Dilan, Meryem mücadele verdi. 

Gecenin sonunda, bir isim Survivor Ünlüler Gönüllüler'e veda etti. Peki dün akşam Survivor'da adaya kim veda etti, kim elendi? Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 15 Ocak 2026 Survivor'dan elenen yarışmacı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler, 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle yine tansiyonu zirveye taşıdı.

Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler, 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle yine tansiyonu zirveye taşıdı.

Eleme öncesinde yarışmacılar bu kez ödül oyunu için parkura çıktı. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda tempo bir an bile düşmedi. Parkurda yaşanan kıran kırana mücadele sonrası yüzü gülen taraf Gönüllüler takımı oldu.

Haftanın eleme adayları netleştikten sonra gözler düelloya çevrildi. Yapılan eşleşmeler sonucunda Seren Ay ve Dilan, adada kalabilmek için karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu düelloda üstünlük sağlayan isim Seren Ay oldu ve Survivor yolculuğuna devam etti.

Düelloyu kaybeden Dilan Çıtak, Kader Konseyi’ne çıktı. Konseyde yapılan oylama sonucunda karar netleşti.

Düelloyu kaybeden Dilan Çıtak, Kader Konseyi’ne çıktı. Konseyde yapılan oylama sonucunda karar netleşti.

Survivor 2026’ya yarışmanın 3. haftasında veda eden isim Dilan Çıtak oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın