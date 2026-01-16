Survivor 2026 Eleme Sonucu: 15 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın 15 Ocak akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacılar, ödül oyunu için performans sergiledi. Kırmızı ve mavi takımının mücadele ettiği ilk oyunda yarışmacılar oyunu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Etabın sonunda kazanan takım ödülü alırken, gecenin sonunda ise eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme düellosunda ise Lina, Seren Ay, Dilan, Meryem mücadele verdi.

Gecenin sonunda, bir isim Survivor Ünlüler Gönüllüler'e veda etti. Peki dün akşam Survivor'da adaya kim veda etti, kim elendi? Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 15 Ocak 2026 Survivor'dan elenen yarışmacı...