Survivor 2026 Eleme Sonucu: 15 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın 15 Ocak akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacılar, ödül oyunu için performans sergiledi. Kırmızı ve mavi takımının mücadele ettiği ilk oyunda yarışmacılar oyunu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Etabın sonunda kazanan takım ödülü alırken, gecenin sonunda ise eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme düellosunda ise Lina, Seren Ay, Dilan, Meryem mücadele verdi.
Gecenin sonunda, bir isim Survivor Ünlüler Gönüllüler'e veda etti. Peki dün akşam Survivor'da adaya kim veda etti, kim elendi? Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 15 Ocak 2026 Survivor'dan elenen yarışmacı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler, 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle yine tansiyonu zirveye taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düelloyu kaybeden Dilan Çıtak, Kader Konseyi’ne çıktı. Konseyde yapılan oylama sonucunda karar netleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın