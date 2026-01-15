onedio
Bal Buldular Ama... Survivor 2026'da Arı Kovanı Bulan Ünlülerin Güldüren Anları

Bal Buldular Ama... Survivor 2026'da Arı Kovanı Bulan Ünlülerin Güldüren Anları

Esra Demirci
15.01.2026 - 14:34

Survivor 2026'da yarışmacılar yemek arayışına devam ediyor. Verilen erzaklar, balık ve hindistan cevizi haricinde yiyecek arama kararı alan Bayhan, Mert Nobre ve Murat Arkın, adanın iç kısmında arı kovanına rastladı. Kovanın içindeki balı almakla almamak arasında kalan ünlüler arkalarına bile bakmadan kaçtı.

Survivor 2026'da yarışmacıların alternatif yiyecek arayışı devam ediyor.

Survivor 2026'da yarışmacıların alternatif yiyecek arayışı devam ediyor.

Verilen erzağın yanı sıra balık tutup hindistan cevizi toplayarak beslenen yarışmacılardan Bayhan, Mert Nobre ve Murat Arkın farklı yiyecekler bulabilmek umuduyla ada keşfine çıktı. Kaldıkları ıssız adada dolaşırken arı kovanıyla karşılaşan Ünlüler takımı yarışmacıları, kovanın içindeki balı alıp almama konusunda gelgit yaşasalar da bu riske girmeyerek kaçtılar. Yarışmacıların o anları sosyal medyada viral oldu.

Survivor'daki arı kovanı keşfini buradan izleyebilirsiniz:

