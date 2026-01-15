Bal Buldular Ama... Survivor 2026'da Arı Kovanı Bulan Ünlülerin Güldüren Anları
Survivor 2026'da yarışmacılar yemek arayışına devam ediyor. Verilen erzaklar, balık ve hindistan cevizi haricinde yiyecek arama kararı alan Bayhan, Mert Nobre ve Murat Arkın, adanın iç kısmında arı kovanına rastladı. Kovanın içindeki balı almakla almamak arasında kalan ünlüler arkalarına bile bakmadan kaçtı.
Survivor 2026'da yarışmacıların alternatif yiyecek arayışı devam ediyor.
Survivor'daki arı kovanı keşfini buradan izleyebilirsiniz:
