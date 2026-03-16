65 Yaşındaki Kadın Genç Kalmanın Sırrını Paylaştı: Herkes Göz Ardı Ediyor!

Takipçileri, Maxwell’in enerjisine ve fiziğine hayran kaldıklarını dile getirirken bazı kullanıcılar onun hem güçlü hem de ilham verici olduğunu belirtti.

Fitness eğitmeni olan Maxwell, güçlü karın kaslarını korumak için uyguladığı bazı egzersizleri de daha önce paylaşmıştı. Bunlar arasında asılı diz çekme hareketleri, bisiklet mekikleri ve düzenli ağırlık antrenmanları bulunuyor. Maxwell’e göre kas kütlesini artıran antrenmanlar yalnızca güç kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda egzersiz yapılmadığı zamanlarda bile daha fazla kalori yakılmasına yardımcı oluyor.

Antrenman programında haftada dört gün spor yaptığını belirten Maxwell, her çalışmada alt vücut egzersizlerine mutlaka yer verdiğini söylüyor. Ayrıca “alternating sets” adını verdiği bir sistem kullanıyor. Bu yöntemde bir alt vücut egzersizi, ardından bir üst vücut egzersizi uygulanarak antrenman dengeli şekilde ilerliyor.