65 Yaşındaki Kadın Genç Kalmanın Sırrını Paylaştı: Herkes Göz Ardı Ediyor!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 16:36

65 yaşındaki kişisel antrenör ve büyükanne Lesley Maxwell, yıllara meydan okuyan fiziğiyle sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Formunu nasıl koruduğunu sık sık paylaşan Maxwell, genç kalmasına yardımcı olduğunu söylediği “hafife alınan” bir alışkanlığı takipçileriyle paylaştı. Ona göre düzenli yapılan basit bir egzersiz, hem vücudun esnekliğini artırıyor hem de genel sağlığı destekliyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/su...
Avustralya’da yaşayan 65 yaşındaki büyükanne ve kişisel antrenör Lesley Maxwell, yıllara meydan okuyan fiziğiyle sosyal medyada dikkat çekiyor.

Maxwell, formunu nasıl koruduğunu ve genç kalmanın en önemli sırlarından birini takipçileriyle paylaştı. Ona göre çoğu kişinin hafife aldığı bir alışkanlık, vücudun genç kalmasında büyük rol oynuyor.

Melbourne’de yaşayan Maxwell, düzenli olarak ağırlık antrenmanı yapıyor ve aktif yaşam tarzını sosyal medya hesabında sık sık paylaşıyor. Son olarak spor salonunda çektiği bir videoda esneme hareketleri yaparak takipçilerine önemli bir tavsiyede bulundu. Maxwell, esnemenin çoğu zaman göz ardı edildiğini ancak dolaşımı artırdığını ve hareket kabiliyetini geliştirdiğini söyledi. Ayrıca esnemenin vücutta rahatlama hissi yarattığını da vurguladı.

Paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Takipçileri, Maxwell’in enerjisine ve fiziğine hayran kaldıklarını dile getirirken bazı kullanıcılar onun hem güçlü hem de ilham verici olduğunu belirtti.

Fitness eğitmeni olan Maxwell, güçlü karın kaslarını korumak için uyguladığı bazı egzersizleri de daha önce paylaşmıştı. Bunlar arasında asılı diz çekme hareketleri, bisiklet mekikleri ve düzenli ağırlık antrenmanları bulunuyor. Maxwell’e göre kas kütlesini artıran antrenmanlar yalnızca güç kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda egzersiz yapılmadığı zamanlarda bile daha fazla kalori yakılmasına yardımcı oluyor.

Antrenman programında haftada dört gün spor yaptığını belirten Maxwell, her çalışmada alt vücut egzersizlerine mutlaka yer verdiğini söylüyor. Ayrıca “alternating sets” adını verdiği bir sistem kullanıyor. Bu yöntemde bir alt vücut egzersizi, ardından bir üst vücut egzersizi uygulanarak antrenman dengeli şekilde ilerliyor.

Yaşın formda kalmak için bir engel olmadığını savunan Maxwell, disiplinli bir rutinle herkesin ilerleme kaydedebileceğini düşünüyor.

Bu mesajını güçlendirmek için de Nisan 2026’da düzenlenecek olan “All Natural Figure Competitions” adlı vücut geliştirme yarışmasına katılmaya hazırlanıyor. Maxwell, yarışmada iyi bir derece elde ederek ileri yaşta da sağlıklı ve güçlü kalmanın mümkün olduğunu göstermek istediğini söylüyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
