Uzmanlar Açıkladı: Tek Bir Sıcak İçecek Alerjik Hapşırmayı Azaltabilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.03.2026 - 17:08

Saman nezlesi, özellikle bahar aylarında birçok kişide sık hapşırma, burun akıntısı ve gözlerde kaşıntı gibi belirtilere yol açabiliyor. Bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, matcha çayının hapşırma refleksini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, bu sıcak içeceğin alerjik rinit belirtilerini hafifletmede destekleyici bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

Japonya’daki Hiroşima Üniversitesi’nden araştırmacılar, matcha çayının alerjik rinit üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma yürüttü.

Parlak yeşil renkteki bu çay, özel olarak yetiştirilen yeşil çay yapraklarının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde ediliyor ve yüksek miktarda antioksidan ile amino asit içeriyor.

Bilim insanları daha önce yeşil çayın kalp sağlığı, beyin fonksiyonları ve iltihaplanma üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini ortaya koymuştu. Ancak alerjik rinit üzerindeki etkisinin nasıl çalıştığı tam olarak bilinmiyordu.

Araştırmada, saman nezlesi benzeri belirtiler oluşturulan farelere yaklaşık beş hafta boyunca haftada birkaç kez matcha verildi.

Ayrıca alerjiye neden olacak bir maddeye maruz bırakılmadan önce de ek bir doz uygulandı.

Sonuçlar dikkat çekiciydi: Matcha verilen farelerin, beklenenden çok daha az hapşırdığı gözlemlendi. İlginç olan ise bu etkinin klasik alerjik mekanizmalar üzerinde belirgin bir değişiklik yaratmamasıydı.

Normalde alerjik reaksiyonlarda IgE antikorları, mast hücreleri ve T hücreleri önemli rol oynar ve histamin salınımını tetikleyerek hapşırma gibi belirtilere yol açar. Ancak araştırma, matcha çayının bu bağışıklık süreçlerini doğrudan değiştirmek yerine hapşırma refleksiyle ilişkili sinirsel aktiviteyi baskılayabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar özellikle beynin hapşırma refleksiyle ilişkili bölgesinde bulunan c-Fos adlı genin aktivitesini inceledi. Alerjenle karşılaşan farelerde bu genin aktivitesi artarken, matcha verilen grupta aktivitenin neredeyse normal seviyelere geri döndüğü görüldü.

Bilim insanlarına göre bu bulgu, matcha çayının hapşırma refleksini tetikleyen sinirsel yollar üzerinde etkili olabileceğini düşündürüyor.

Uzmanlar yine de sonuçların şimdilik hayvan deneylerine dayandığını vurguluyor. Bir sonraki adımın ise aynı etkinin insanlarda da görülüp görülmediğini araştırmak olduğu belirtiliyor. Amaç, saman nezlesi yaşayan kişiler için mevcut tedavileri destekleyebilecek bilimsel temelli beslenme seçenekleri geliştirmek.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
