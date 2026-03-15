Uzmanlar Açıkladı: Tek Bir Sıcak İçecek Alerjik Hapşırmayı Azaltabilir

Ayrıca alerjiye neden olacak bir maddeye maruz bırakılmadan önce de ek bir doz uygulandı.

Sonuçlar dikkat çekiciydi: Matcha verilen farelerin, beklenenden çok daha az hapşırdığı gözlemlendi. İlginç olan ise bu etkinin klasik alerjik mekanizmalar üzerinde belirgin bir değişiklik yaratmamasıydı.

Normalde alerjik reaksiyonlarda IgE antikorları, mast hücreleri ve T hücreleri önemli rol oynar ve histamin salınımını tetikleyerek hapşırma gibi belirtilere yol açar. Ancak araştırma, matcha çayının bu bağışıklık süreçlerini doğrudan değiştirmek yerine hapşırma refleksiyle ilişkili sinirsel aktiviteyi baskılayabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar özellikle beynin hapşırma refleksiyle ilişkili bölgesinde bulunan c-Fos adlı genin aktivitesini inceledi. Alerjenle karşılaşan farelerde bu genin aktivitesi artarken, matcha verilen grupta aktivitenin neredeyse normal seviyelere geri döndüğü görüldü.

Bilim insanlarına göre bu bulgu, matcha çayının hapşırma refleksini tetikleyen sinirsel yollar üzerinde etkili olabileceğini düşündürüyor.

Uzmanlar yine de sonuçların şimdilik hayvan deneylerine dayandığını vurguluyor. Bir sonraki adımın ise aynı etkinin insanlarda da görülüp görülmediğini araştırmak olduğu belirtiliyor. Amaç, saman nezlesi yaşayan kişiler için mevcut tedavileri destekleyebilecek bilimsel temelli beslenme seçenekleri geliştirmek.