Canlı Yayında Takipçileri Uyardı: IShowSpeed New York Belediye Başkanı Mamdani'yi Tanımadı

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Dijital dünyanın en çılgın ve nevi şahsına münhasır yayıncılarından biri olan IShowSpeed, her canlı yayınında izleyicilerini şaşırtacak yeni bir kaosa ya da absürt tesadüfe imza atmayı başarıyor. Katıldığı spor organizasyonlarında, tribünlerde ve sokakta attığı her adım olay olan ünlü yayıncı, bu kez futbol dünyasının coşkusuna kapılmışken yanı başındaki büyük detaydan tamamen habersizdi.
Brezilya-Fas maçını tribünden izleyen IShowSpeed, protokol tribününde yan yana oturduğu New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tanımadı. Durumu yayını izleyenlerin uyarısıyla anlayınca ortaya güldüren bir görüntü çıktı.
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19 Haziran 22:00
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AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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