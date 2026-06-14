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Canlı Yayında Takipçileri Uyardı: IShowSpeed New York Belediye Başkanı Mamdani'yi Tanımadı

etiket Canlı Yayında Takipçileri Uyardı: IShowSpeed New York Belediye Başkanı Mamdani'yi Tanımadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 11:51

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Dijital dünyanın en çılgın ve nevi şahsına münhasır yayıncılarından biri olan IShowSpeed, her canlı yayınında izleyicilerini şaşırtacak yeni bir kaosa ya da absürt tesadüfe imza atmayı başarıyor. Katıldığı spor organizasyonlarında, tribünlerde ve sokakta attığı her adım olay olan ünlü yayıncı, bu kez futbol dünyasının coşkusuna kapılmışken yanı başındaki büyük detaydan tamamen habersizdi.

Brezilya-Fas maçını tribünden izleyen IShowSpeed, protokol tribününde yan yana oturduğu New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tanımadı. Durumu yayını izleyenlerin uyarısıyla anlayınca ortaya güldüren bir görüntü çıktı.

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"Kim belediye başkanı?"

"Kim belediye başkanı?"

Yayın sırasında chat'te sürekli 'Belediye Başkanı' (Mayor) yazıldığını gören IShowSpeed, ilk başta bu duruma bir anlam veremeyerek ekrana boş gözlerle baktı. Durumu anlayınca şaşkınlığını gizleyemeyen fenomen, heyecanla yerinden fırlayıp yanındaki isme 'Sen belediye başkanı mısın?' diye sordu. Karşı taraftan gülümseyerek gelen 'Evet' yanıtının ardından IShowSpeed, hemen kendini toparlayıp 'Kusura bakma dostum, büyük saygısızlık ettim, ben Speed!' diyerek resmi bir tanışma gerçekleştirdi. Belediye başkanının, Speed'in 2022 Dünya Kupası için yaptığı şarkıyı her sabah dinlediğini söylemesi ise aralarındaki samimiyeti iyice artırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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