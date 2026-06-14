Canlı Yayında Takipçileri Uyardı: IShowSpeed New York Belediye Başkanı Mamdani'yi Tanımadı

Dijital dünyanın en çılgın ve nevi şahsına münhasır yayıncılarından biri olan IShowSpeed, her canlı yayınında izleyicilerini şaşırtacak yeni bir kaosa ya da absürt tesadüfe imza atmayı başarıyor. Katıldığı spor organizasyonlarında, tribünlerde ve sokakta attığı her adım olay olan ünlü yayıncı, bu kez futbol dünyasının coşkusuna kapılmışken yanı başındaki büyük detaydan tamamen habersizdi.

Brezilya-Fas maçını tribünden izleyen IShowSpeed, protokol tribününde yan yana oturduğu New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tanımadı. Durumu yayını izleyenlerin uyarısıyla anlayınca ortaya güldüren bir görüntü çıktı.