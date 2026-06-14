article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Boy Farkı Çok Konuşuldu! Milli Takımımızın Avustralya Karşısında Verdiği Mücadeleyi Mizahıyla Yorumlayanlar

etiket Boy Farkı Çok Konuşuldu! Milli Takımımızın Avustralya Karşısında Verdiği Mücadeleyi Mizahıyla Yorumlayanlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 09:50 Son Güncelleme: 14.06.2026 - 10:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milli takımımız 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktı. Maç öncesi favor olarak gösterilen milli takımımız beklenen sonucu elde edemedi. Yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda çıktığı ilk maçta sahadan golsüz ayrılan ekibimiz Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Tüm ülke pazar günü saat 7'de uyanıp mağlubiyetle karşılaşmasına rağmen sosyal medyada yine mizah rüzgarları esti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
Türkiye

Türkiye

A Milli Takımı

D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle iki takım oyuncuları arasındaki boy farkı çok dikkat çekti.

Özellikle iki takım oyuncuları arasındaki boy farkı çok dikkat çekti.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane olacak benzetmeler.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbolcuların saç stilleri de çok konuşuldu.

Artık önümüzdeki maçlara 👋

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın