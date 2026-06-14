Boy Farkı Çok Konuşuldu! Milli Takımımızın Avustralya Karşısında Verdiği Mücadeleyi Mizahıyla Yorumlayanlar
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Milli takımımız 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktı. Maç öncesi favor olarak gösterilen milli takımımız beklenen sonucu elde edemedi. Yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda çıktığı ilk maçta sahadan golsüz ayrılan ekibimiz Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Tüm ülke pazar günü saat 7'de uyanıp mağlubiyetle karşılaşmasına rağmen sosyal medyada yine mizah rüzgarları esti.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Özellikle iki takım oyuncuları arasındaki boy farkı çok dikkat çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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