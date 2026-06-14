Milli Coşkunun Zirvesi: 2002 Yılında Türkiye Sokakları Böyleydi!

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Bugünlerde tüm dünyada ortak bir futbol coşkusu yaşanıyor. Milli takımımız da yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıktı. Haliyle halkımızda 24 yıl önceki Dünya Kupası heyecanı yeniden başladı.
Milli takımımız ilk maçına çıktı fakat sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda kurulan dev ekranlarda futbol keyfi yaşanırken 24 yıl önceki coşkumuz yeniden hatırlandı.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Peki 2002 yılındaki o efsane yaz döneminde neler yaşanmıştı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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