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Milli Coşkunun Zirvesi: 2002 Yılında Türkiye Sokakları Böyleydi!

etiket Milli Coşkunun Zirvesi: 2002 Yılında Türkiye Sokakları Böyleydi!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 09:07

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Bugünlerde tüm dünyada ortak bir futbol coşkusu yaşanıyor. Milli takımımız da yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıktı. Haliyle halkımızda 24 yıl önceki Dünya Kupası heyecanı yeniden başladı. 

Milli takımımız ilk maçına çıktı fakat sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda kurulan dev ekranlarda futbol keyfi yaşanırken 24 yıl önceki coşkumuz yeniden hatırlandı.

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Peki 2002 yılındaki o efsane yaz döneminde neler yaşanmıştı?

Peki 2002 yılındaki o efsane yaz döneminde neler yaşanmıştı?

2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası, Türkiye tarihinin en büyük spor organizasyonu başarılarından birine sahne olmuştu. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla dünya üçüncüsü olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Ancak bu turnuvayı asıl unutulmaz kılan şey, sadece sahadaki skorlar değil, o skorların Türkiye sokaklarında yarattığı benzersiz kenetlenme duygusuydu.

Maç günlerinde adeta hayatın durduğu, yediden yetmişe herkesin meydanlara döküldüğü o günlerde, sokaklar tam anlamıyla bir karnaval alanına dönüşüyordu. Esnafın dükkan önüne televizyon çıkardığı, yoldan geçen yabancıların birbirine sarılarak gol sevinci yaşadığı, pencerelerden bayrakların sarktığı o dönem, Türk insanının saf coşkusunun en net kanıtı olarak tarihe geçti. Günümüzün dijitalleşen ve bireyselleşen dünyasından bakıldığında, o yıllardaki meydan kutlamalarının, araba konvoylarının ve insanların yüzündeki samimi gülümsemelerin değeri çok daha iyi anlaşılıyor. Dijital trendlerin nostaljiye yöneldiği bu dönemde, geçmişin o samimi ve filtresiz sokak enerjisi, bugünün internet kullanıcılarına kaybolan eski değerleri ve toplumsal neşeyi yeniden hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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