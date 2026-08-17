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17 – 23 Ağustos 2026: İki Tutulma Arasında Kader Koridoru Açılıyor!

etiket 17 – 23 Ağustos 2026: İki Tutulma Arasında Kader Koridoru Açılıyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 19:09
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17–23 Ağustos 2026 haftası sıradan bir haftaya benzemiyor.

12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması’nın ardından ve 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması’na doğru ilerlerken iki tutulmanın arasında son derece hassas bir geçiş koridorundayız.

Bu hafta bazıları için 12 Ağustos civarında başlayan olayların sonuçları görünür hale gelirken bazıları için henüz perde arkasında ilerleyen büyük değişimlerin ilk işaretleri ortaya çıkabilir.

Dünya genelinde liderlik, yönetim, ekonomi, güvenlik, diplomasi, toplumsal beklentiler ve doğal koşullar daha fazla konuşulabilir.

Bireysel hayatlarımızda ise ilişkilerden paraya, aileden kariyere kadar birçok konuda neyin gerçekten sürdürülebilir olduğu anlaşılmaya başlayabilir.

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Mars Yengeç kare Neptün Koç etkisi enerjinin yanlış yöne akmasına, acele kararların sonradan sorgulanmasına, bilgi kirliliğine ve duygusal tepkilerin yükselmesine neden olabilir.

Dünya gündeminde denizler, sular, enerji, yakıt, göç, sınırlar, güvenlik, çevresel sorunlar ve başlangıçta nedeni tam anlaşılamayan gelişmeler dikkat çekebilir.

Türkiye açısından halkın geçim koşulları, gıda, tarım, konut, kira, aile bütçeleri, sınırlar ve güvenlik konuları daha görünür olabilir.

Ekonomide temel tüketim, gıda fiyatları, konut giderleri ve günlük yaşam maliyetleri üzerinden tartışmalar yoğunlaşabilir.

Mars–Neptün etkisi altında söylentiyle gerçeği birbirinden ayırmak özellikle önemli olacak.

Aynı gün Merkür Aslan üçgen Satürn Koç çok daha sağlam bir zemin oluşturuyor.

Devlet kurumları, yöneticiler, şirketler, hukuki süreçler, resmi açıklamalar, anlaşmalar ve uzun vadeli kararlar açısından önemli gelişmeler yaşanabilir.

Plan yapan, belgesini hazırlayan, şartlarını netleştiren ve gerçekçi hareket eden avantaj sağlayabilir.

İş başvuruları, devlet kurumlarıyla görüşmeler, sözleşmeler, eğitim kararları ve uzun zamandır ertelenen ciddi konuşmalar açısından güçlü bir gökyüzü desteği var.

Venüs Terazi sekstil Jüpiter Aslan ise aşk, para, diplomasi, sanat, eğlence, medya, moda, güzellik ve turizm açısından haftanın fırsat kapısını açıyor.

Dünya siyasetinde uzlaşma arayışları ve diplomatik temaslar öne çıkabilir.

Türkiye’de turizm, medya, sanat, eğlence ve sosyal yaşamla bağlantılı gelişmeler dikkat çekebilir.

Aşkta yeni tanışmalar, barışmalar ve sosyal çevre üzerinden gelişen fırsatlar gündeme gelebilir.

18, 19 ve 20 Ağustos’ta tutulmalar arasındaki atmosfer daha belirgin hissedilebilir.

Merkür Aslan’da ilerlerken güçlü açıklamalar, dikkat çekici sözler, liderlerin çıkışları ve medya üzerinden yürütülen tartışmalar artabilir.

Merkür Aslan’da ilerlerken güçlü açıklamalar, dikkat çekici sözler, liderlerin çıkışları ve medya üzerinden yürütülen tartışmalar artabilir.

İnsanlar sadece konuşmak değil, haklı olduklarını göstermek isteyebilir.

Ancak bu dönemde söylenen bazı sözlerin geri dönüşü olmayabilir.

İlişkilerde ve iş birliklerinde uzun zamandır ertelenen gerçekler ortaya çıkabilir.

21 Ağustos civarında Venüs Terazi ile retrograd Satürn Koç karşıtlığı ilişkiler, ortaklıklar ve para konusunda büyük bir gerçeklik testi getiriyor.

Ben ne veriyorum, karşılığında ne alıyorum sorusu birçok insanın hayatında belirleyici olabilir.

Sağlam ilişkiler daha ciddi bir aşamaya geçerken tek taraflı yürüyen ilişkilerde mesafeler oluşabilir.

Eski ilişkiler, geçmiş kırgınlıklar ve tamamlanmamış konuşmalar yeniden gündeme gelebilir.

İş ortaklıklarında görev paylaşımı, sorumluluklar, para ve sözleşmeler masaya yatırılabilir.

Ekonomide bütçe, borç, kamu harcamaları, vergiler, finansman ve mali disiplin başlıkları daha fazla konuşulabilir.

Türkiye’de alım gücü, ücretler, kredi koşulları, konut ve yaşam maliyetleri yeniden gündemin merkezine yerleşebilir.

Bu haftanın ilişkilerdeki en önemli mesajı çok net:

Gerçekten yanında olanla sadece hayatında yer kaplayan arasındaki fark ortaya çıkabilir.

Satürn Koç retrosu liderlik, otorite ve geçmişte alınmış kararların sonuçlarını yeniden gündeme getirirken Neptün Koç retrosu propaganda, algı yönetimi ve yanlış bilgi konusunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Plüton Kova retrosu teknoloji, yapay zekâ, dijital sistemler, sosyal medya, veri ve toplumsal güç dengelerinde büyük dönüşümün perde arkasında devam ettiğini anlatıyor.

Uranüs İkizler ise iletişim, ulaşım, eğitim, medya ve bilgi teknolojilerindeki değişimin hızlanacağını gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde doğru bilgiyle manipülasyonu birbirinden ayırabilmek çok daha önemli hale gelebilir.

22–23 Ağustos’ta atmosfer değişiyor.

Güneş Aslan’ın sahnesinden çıkarak Başak’a geçiyor.

Gösterişli sözlerin yerini sonuçlar, büyük vaatlerin yerini rakamlar, niyetlerin yerini uygulama almaya başlayacak.

İş hayatı, çalışanlar, kamu hizmetleri, sağlık sistemi, gıda, tarım, üretim, hijyen ve günlük yaşam düzeni önümüzdeki dönemin önemli başlıkları olabilir.

Türkiye açısından çalışma hayatı, kamu hizmetleri, sağlık sistemi, gıda fiyatları, tarım ve üretim daha fazla tartışılabilir.

Ekonomide maliyet, verimlilik, üretim ve bütçe hesabı önem kazanabilir.

Bireysel hayatımızda ise dağınık olan ne varsa düzenleme zamanı geliyor.

İş değiştirmek isteyenler başvurularını hızlandırabilir, para konusunda gereksiz giderler daha net görülebilir ve günlük yaşam düzeninde önemli değişiklikler yapılabilir.

23 Ağustos civarında Güneş Başak ile Chiron Boğa arasındaki uyumlu bağlantı haftayı onarma, iyileştirme ve yeniden sağlam bir temel oluşturma temasıyla kapatıyor.

Para, güvenlik, özdeğer, çalışma düzeni ve hayatın somut koşullarında uzun zamandır çözümsüz görünen bir mesele için uygulanabilir bir çıkış yolu bulunabilir.

Bu haftanın asıl mesajı burada saklı.

Gökyüzü bir taraftan fırsat kapılarını açarken diğer taraftan hayatımızdaki gerçek olmayan, sürdürülemeyen ve sürekli ertelenen konuları görünür hale getiriyor.

17 Ağustos’ta sisin içinde acele etmeyen, 21 Ağustos civarında ilişkilerde ve parada gerçekle yüzleşen, 23 Ağustos’tan itibaren hayatını yeniden düzenlemeye başlayanlar tutulmalar arasındaki bu güçlü geçişi çok daha bilinçli yönetebilir.

Çünkü 17–23 Ağustos sadece iki tutulmanın arasında kalan yedi gün değil.

Çünkü 17–23 Ağustos sadece iki tutulmanın arasında kalan yedi gün değil.

12 Ağustos’ta başlayan hikâyenin sonuçlarını görmeye başladığımız ve 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması öncesinde hayatımızda hangi sayfanın kapanıp hangisinin açılacağını anlamaya başladığımız kritik bir eşik.

Bazı kapılar kapanabilir, bazı gerçekler ortaya çıkabilir, bazı ilişkiler sınanabilir ve hiç beklenmeyen yeni yollar açılabilir.

Asıl soru değişimin gelip gelmeyeceği değil, değişim kapınızı çaldığında sizin buna ne kadar hazır olacağınız.

ASTRODEHA’YI TAKİPTE KALIN.

27–28 AĞUSTOS BALIK AY TUTULMASI YAKLAŞIYOR.

SIRADAKİ BÜYÜK GÖKYÜZÜ HİKÂYESİ HANGİ BURCUN HAYATINDA NEYİ BİTİRECEK, NEYİ BAŞLATACAK?

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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