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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 3-4 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 3-4 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 23:48
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İstanbul'da ekimin ilk hafta sonu tiyatro sahneleri dolu bir programla seyirciyi bekliyor. 3-4 Ekim 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden doğaçlamaya ve çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. Devlet Tiyatroları'nın 'Aslında Kaşık Yok' oyunu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında iki gün Mecidiyeköy Büyük Sahne'de; İBB Şehir Tiyatroları ise ekim programına 7 Ekim'de başlıyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekânlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

  • Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Huhu ile Bilim Şov: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | DasDas İstinyePark

  • Karlar Ülkesi Meçhule Doğru: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Trump Sahne

  • Shrek Karlar Ülkesi Meyve Festivalinde: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Çizmeli Kedi Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Elsa Çocuk Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 14.00 | Atlas Sineması Konferans Salonu

  • Paw Patrol Dostluk Devriyesi: 3 Ekim Cumartesi, 14.30 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Huhu ile Bilim Şov: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | DasDas İstinyePark

  • Karlar Ülkesi Meçhule Doğru: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Trump Sahne

  • Misafir: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Fatih Kültür Sanat Merkezi

  • Şirinler Kayıp Reçete: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Legends of İstanbul: 3 Ekim Cumartesi, 16.00 | Yücel Art Center

  • Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 3 Ekim Cumartesi, 16.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Palyaçolar Sirki Çocuk Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 16.00 | Atlas Sineması Konferans Salonu

  • Huhu ile Bilim Şov: 3 Ekim Cumartesi, 17.00 | DasDas İstinyePark

  • Şerefe!: 3 Ekim Cumartesi, 18.00 | Mecidiyeköy Stüdyo Sahne

  • Çalıkuşu: 3 Ekim Cumartesi, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor: 3 Ekim Cumartesi, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Misafir: 3 Ekim Cumartesi, 20.00 | Fatih Kültür Sanat Merkezi

  • Aslında Kaşık Yok: 3 Ekim Cumartesi, 20.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Mahşer-i Cümbüş: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Trump Sahne

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | B-B-S Sahne Yenibosna

  • Kürk Mantolu Madonna: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • Mahalle Yanarken: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | DasDas İstinyePark

  • Suç ve Ceza: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres 80'ler Gazinosu: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Dada Salon Kabarett

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Paw Patrol Görev Zamanı: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Kırmızı Başlıklı Kız: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Güldüy Güldüy Çocuk: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Maximum Uniq Hall

  • Kedi Çocuk Arkadaşlık Macerası: 4 Ekim Pazar, 13.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 4 Ekim Pazar, 13.00 | İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Güzel ve Çirkin: 4 Ekim Pazar, 14.00 | DasDas İstinyePark

  • Elsa Nerede? Dedektif Olaf Macera Peşinde: 4 Ekim Pazar, 14.00 | Atlas Sineması Konferans Salonu

  • Charlie'nin Çikolata Fabrikasında: 4 Ekim Pazar, 14.00 | Grand Cevahir Oditoryum Sahnesi

  • Huhu ile Bilim Şov: 4 Ekim Pazar, 15.00 | Torium Sahne

  • Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 4 Ekim Pazar, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Kedi Çocuk Arkadaşlık Macerası: 4 Ekim Pazar, 15.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 4 Ekim Pazar, 15.00 | İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 4 Ekim Pazar, 15.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Palyaçolar Sirki Çocuk Müzikali: 4 Ekim Pazar, 16.00 | Atlas Sineması Konferans Salonu

  • Operadaki Hayalet: 4 Ekim Pazar, 16.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • Alper Kul - Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz: 4 Ekim Pazar, 19.30 | Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Don Kişot Müzikali: 4 Ekim Pazar, 19.30 | Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

  • Kürk Mantolu Madonna: 4 Ekim Pazar, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • Herkes Kocama Benziyor: 4 Ekim Pazar, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Aslında Kaşık Yok: 4 Ekim Pazar, 20.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Çalıkuşu: 4 Ekim Pazar, 20.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 4 Ekim Pazar, 21.30 | Taksim İstiklal Sahne

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • Küçük Prens ve Arkadaşları: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Güzel ve Çirkin: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Nazik Korsan Piyu: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Moda Sahnesi

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Küçük Prens ve Arkadaşları: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Güzel ve Çirkin: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri: 3 Ekim Cumartesi, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Ağzı Çiçekli Adam: 3 Ekim Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Tinder Çarpsın: 3 Ekim Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Çözülme: 3 Ekim Cumartesi, 18.30 | Moda Sahnesi

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 3 Ekim Cumartesi, 19.30 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Edepsiz Komedi: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Evde Tiyatro Caddebostan

  • Tut Elimden Rovni: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Keşmekeş Doğaçlama: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kılçık Mekan

  • Daha Da Beteri Var: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstanbulimpro Sahne

  • En İyi İkinci: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Alan Kadıköy

  • Çiftler Çiftler: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Altı Üstü Kabare

  • Edi ile Büdü: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Miras: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Karyatid Sahne

  • Inishmore'lu Yüzbaşı: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 7 Kocalı Hürmüz Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 21.00 | Bostancı Gösteri Merkezi

  • Edepsiz Komedi: 3 Ekim Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Paw Patrol Dostluk Devriyesi: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Çizmeli Kedi: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Pinokyo Işıktan Çocuk: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Çoço, Çiçi ve Odrik: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 4 Ekim Pazar, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Çizmeli Kedi: 4 Ekim Pazar, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Pinokyo Işıktan Çocuk: 4 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Hayvanlar ve Çocuklar: 4 Ekim Pazar, 15.30 | Ataşehir Mavi Uçurtma Tiyatrosu

  • Bütün Çılgınlar Sever Beni: 4 Ekim Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tinder Çarpsın: 4 Ekim Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 4 Ekim Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Ben Fidel: 4 Ekim Pazar, 18.00 | Kadıköy Entropi Sahne

  • Oyun Mahalli: 4 Ekim Pazar, 19.00 | DasDas Alternatif Sahne

  • Bütün Çılgınlar Sever Beni: 4 Ekim Pazar, 19.30 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • İçimizdeki Şeytan: 4 Ekim Pazar, 19.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Seninle Evlenir Miyim?: 4 Ekim Pazar, 20.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Raporlu Çatlak: 4 Ekim Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Lüküs Hayat Kabare: 4 Ekim Pazar, 20.30 | Evde Tiyatro Caddebostan

  • Einstein'ın İhaneti: 4 Ekim Pazar, 20.30 | Alan Kadıköy

  • 657 Sayılı Trajedi: 4 Ekim Pazar, 20.30 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Dünyanın En Yavaş Saati: 4 Ekim Pazar, 20.30 | Pax Sahne

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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