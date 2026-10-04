İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 3-4 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da ekimin ilk hafta sonu tiyatro sahneleri dolu bir programla seyirciyi bekliyor. 3-4 Ekim 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden doğaçlamaya ve çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. Devlet Tiyatroları'nın 'Aslında Kaşık Yok' oyunu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında iki gün Mecidiyeköy Büyük Sahne'de; İBB Şehir Tiyatroları ise ekim programına 7 Ekim'de başlıyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekânlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial