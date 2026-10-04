İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 3-4 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Huhu ile Bilim Şov: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | DasDas İstinyePark
Karlar Ülkesi Meçhule Doğru: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Trump Sahne
Shrek Karlar Ülkesi Meyve Festivalinde: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi
Çizmeli Kedi Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval: 3 Ekim Cumartesi, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon
Elsa Çocuk Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 14.00 | Atlas Sineması Konferans Salonu
Paw Patrol Dostluk Devriyesi: 3 Ekim Cumartesi, 14.30 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi
Huhu ile Bilim Şov: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | DasDas İstinyePark
Karlar Ülkesi Meçhule Doğru: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Trump Sahne
Misafir: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Fatih Kültür Sanat Merkezi
Şirinler Kayıp Reçete: 3 Ekim Cumartesi, 15.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Legends of İstanbul: 3 Ekim Cumartesi, 16.00 | Yücel Art Center
Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 3 Ekim Cumartesi, 16.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi
Palyaçolar Sirki Çocuk Müzikali: 3 Ekim Cumartesi, 16.00 | Atlas Sineması Konferans Salonu
Huhu ile Bilim Şov: 3 Ekim Cumartesi, 17.00 | DasDas İstinyePark
Şerefe!: 3 Ekim Cumartesi, 18.00 | Mecidiyeköy Stüdyo Sahne
Çalıkuşu: 3 Ekim Cumartesi, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne
Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor: 3 Ekim Cumartesi, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu
Misafir: 3 Ekim Cumartesi, 20.00 | Fatih Kültür Sanat Merkezi
Aslında Kaşık Yok: 3 Ekim Cumartesi, 20.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne
Mahşer-i Cümbüş: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Trump Sahne
Bir Delinin Hatıra Defteri: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | B-B-S Sahne Yenibosna
Kürk Mantolu Madonna: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Taksim İstiklal Sahne
Mahalle Yanarken: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | DasDas İstinyePark
Suç ve Ceza: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Mall of İstanbul Moi Sahne
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres 80'ler Gazinosu: 3 Ekim Cumartesi, 20.30 | Dada Salon Kabarett
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon
Paw Patrol Görev Zamanı: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne
Kırmızı Başlıklı Kız: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu
Güldüy Güldüy Çocuk: 4 Ekim Pazar, 13.00 | Maximum Uniq Hall
Kedi Çocuk Arkadaşlık Macerası: 4 Ekim Pazar, 13.00 | HOP Sahne Bakırköy
Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 4 Ekim Pazar, 13.00 | İstinyeArt %100 Performans Arena
Güzel ve Çirkin: 4 Ekim Pazar, 14.00 | DasDas İstinyePark
Elsa Nerede? Dedektif Olaf Macera Peşinde: 4 Ekim Pazar, 14.00 | Atlas Sineması Konferans Salonu
Charlie'nin Çikolata Fabrikasında: 4 Ekim Pazar, 14.00 | Grand Cevahir Oditoryum Sahnesi
Huhu ile Bilim Şov: 4 Ekim Pazar, 15.00 | Torium Sahne
Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 4 Ekim Pazar, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne
Kedi Çocuk Arkadaşlık Macerası: 4 Ekim Pazar, 15.00 | HOP Sahne Bakırköy
Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 4 Ekim Pazar, 15.00 | İstinyeArt %100 Performans Arena
Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 4 Ekim Pazar, 15.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Palyaçolar Sirki Çocuk Müzikali: 4 Ekim Pazar, 16.00 | Atlas Sineması Konferans Salonu
Operadaki Hayalet: 4 Ekim Pazar, 16.00 | Taksim İstiklal Sahne
Alper Kul - Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz: 4 Ekim Pazar, 19.30 | Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
Don Kişot Müzikali: 4 Ekim Pazar, 19.30 | Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
Kürk Mantolu Madonna: 4 Ekim Pazar, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne
Herkes Kocama Benziyor: 4 Ekim Pazar, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu
Aslında Kaşık Yok: 4 Ekim Pazar, 20.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne
Çalıkuşu: 4 Ekim Pazar, 20.30 | Taksim İstiklal Sahne
Bir Delinin Hatıra Defteri: 4 Ekim Pazar, 21.30 | Taksim İstiklal Sahne
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