Uzak Şehir'in Yıldız İsmi Rolü İçin Tam 8 Kilo Verdi: Nedenini İlk Kez Açıkladı!
Uzak Şehir başladığı günden beri pazartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri oldu. Alya ve Cihan'ın aşkına ayrı, Albora ailesinin bitmek bilmeyen dertlerine ayrı düştük derken iki sezondur Mardin'den çıkamaz hale geldik.
Üstelik geçtiğimiz sezon finalinde yaşananlar dizinin hikayesini bir kez daha tepetaklak etti. Uzun süre öldü bildiğimiz Boran'ın hayatta olduğu ortaya çıkmışken, bu kez gerçekten hikayeye veda etti; aynı gece Şahin'i de kaybettik. Yeni sezonda ise tüm bu kayıpların ardından özellikle Sadakat'in yaşadığı değişim dikkat çekiyor. Meğer o değişimin arkasında Gonca Cilasun'un rolü için aldığı oldukça şaşırtıcı bir karar da varmış.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İki sezondur Uzak Şehir'de yaşanmayan kalmadı ama son sezon finali Albora ailesini kelimenin tam anlamıyla darmadağın etti.
Sadakat Albora ilk bölümden beri bizi sinirden ekranla konuşturmayı başarıyor.
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