Uzak Şehir'in Yıldız İsmi Rolü İçin Tam 8 Kilo Verdi: Nedenini İlk Kez Açıkladı!

İlk bölümünden itibaren reytinglerde zirveyi bırakmayan, Alya ve Cihan'ın aşkıyla sosyal medyayı da her hafta birbirine katan Uzak Şehir, artık ekranın en çok konuşulan işlerinden biri. Öyle ki hikayedeki tek bir gelişme bile pazartesi gecesi sosyal medyanın gündemini değiştirmeye yetiyor. Biz daha Alya ve Cihan rahat bir nefes alacak mı diye beklerken dizinin başından beri öldü bildiğimiz Boran'ın aslında hayatta olduğu ortaya çıkmıştı. Komada bulunan Boran'ın dönüşüyle Cihan ve Alya'nın hayatı bir kez daha altüst oldu; sonrasında Boran'ın yaptıkları da işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirdi.

Fakat asıl yıkım sezon finalinde geldi. Alya ve Cihan'ın düğününde ortalık bir anda savaş alanına döndü. Şahin, Cihan'ı korumak için Boran'ın kurşununun önüne atlayarak hayatını kaybetti. Boran ise Cihan'ı yeniden vurmak üzereyken bu kez annesi Sadakat tarafından vuruldu. Yani bir zamanlar mezarında yatan kişinin bile Boran olmadığını öğrendiğimiz hikâyede Boran'ın vedası bu kez gerçekti. Yeni sezonda da Boran ve Şahin'in birlikte toprağa verilmesiyle iki karaktere kesin olarak veda ettik.

Fakat tüm bu yaşananların ardından en ağır yüklerden biri de şüphesiz kendi oğlunu vurmak zorunda kalan Sadakat'in omuzlarında kaldı.

Dizinin en gıcık olduğumuz ama “Sadakat olmasa Uzak Şehir de olmaz” dedirten karakterine hayat veren Gonca Cilasun'dan son haliyle ilgili şaşırtıcı bir açıklama geldi!