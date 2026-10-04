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Uzak Şehir'in Yıldız İsmi Rolü İçin Tam 8 Kilo Verdi: Nedenini İlk Kez Açıkladı!

Uzak Şehir'in Yıldız İsmi Rolü İçin Tam 8 Kilo Verdi: Nedenini İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 23:09
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Uzak Şehir başladığı günden beri pazartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri oldu. Alya ve Cihan'ın aşkına ayrı, Albora ailesinin bitmek bilmeyen dertlerine ayrı düştük derken iki sezondur Mardin'den çıkamaz hale geldik. 

Üstelik geçtiğimiz sezon finalinde yaşananlar dizinin hikayesini bir kez daha tepetaklak etti. Uzun süre öldü bildiğimiz Boran'ın hayatta olduğu ortaya çıkmışken, bu kez gerçekten hikayeye veda etti; aynı gece Şahin'i de kaybettik. Yeni sezonda ise tüm bu kayıpların ardından özellikle Sadakat'in yaşadığı değişim dikkat çekiyor. Meğer o değişimin arkasında Gonca Cilasun'un rolü için aldığı oldukça şaşırtıcı bir karar da varmış.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İki sezondur Uzak Şehir'de yaşanmayan kalmadı ama son sezon finali Albora ailesini kelimenin tam anlamıyla darmadağın etti.

İki sezondur Uzak Şehir'de yaşanmayan kalmadı ama son sezon finali Albora ailesini kelimenin tam anlamıyla darmadağın etti.

İlk bölümünden itibaren reytinglerde zirveyi bırakmayan, Alya ve Cihan'ın aşkıyla sosyal medyayı da her hafta birbirine katan Uzak Şehir, artık ekranın en çok konuşulan işlerinden biri. Öyle ki hikayedeki tek bir gelişme bile pazartesi gecesi sosyal medyanın gündemini değiştirmeye yetiyor. Biz daha Alya ve Cihan rahat bir nefes alacak mı diye beklerken dizinin başından beri öldü bildiğimiz Boran'ın aslında hayatta olduğu ortaya çıkmıştı. Komada bulunan Boran'ın dönüşüyle Cihan ve Alya'nın hayatı bir kez daha altüst oldu; sonrasında Boran'ın yaptıkları da işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirdi.

Fakat asıl yıkım sezon finalinde geldi. Alya ve Cihan'ın düğününde ortalık bir anda savaş alanına döndü. Şahin, Cihan'ı korumak için Boran'ın kurşununun önüne atlayarak hayatını kaybetti. Boran ise Cihan'ı yeniden vurmak üzereyken bu kez annesi Sadakat tarafından vuruldu. Yani bir zamanlar mezarında yatan kişinin bile Boran olmadığını öğrendiğimiz hikâyede Boran'ın vedası bu kez gerçekti. Yeni sezonda da Boran ve Şahin'in birlikte toprağa verilmesiyle iki karaktere kesin olarak veda ettik.

Fakat tüm bu yaşananların ardından en ağır yüklerden biri de şüphesiz kendi oğlunu vurmak zorunda kalan Sadakat'in omuzlarında kaldı.

Dizinin en gıcık olduğumuz ama “Sadakat olmasa Uzak Şehir de olmaz” dedirten karakterine hayat veren Gonca Cilasun'dan son haliyle ilgili şaşırtıcı bir açıklama geldi!

Sadakat Albora ilk bölümden beri bizi sinirden ekranla konuşturmayı başarıyor.

Cihan ve Alya'nın arasına girmesinden konağı yönetme şekline kadar yaptığı pek çok şeyle tepki çekse de kabul edelim, Uzak Şehir'i Sadakat'siz düşünmek de pek mümkün değil. Fakat Boran'ın ölümüyle birlikte Sadakat'in hikâyesinde de bambaşka bir dönem başladı. Son bölümlerde karşımıza çok daha çökmüş ve yorgun bir halde çıkan karakterin bu değişimini biz yaşadığı evlat acısına bağlıyorduk.

Meğer Gonca Cilasun da tam olarak bunu istemiş. Cilasun, yaptığı son açıklamada Sadakat'in kendi oğlunu vurmasının ardından yaşadığı acının yalnızca ruhunda kalmaması, görüntüsüne de yansıması gerektiğini düşündüğünü anlattı. Bunun için de özel olarak kilo verdiğini söyleyen oyuncu, rolü uğruna tam 8 kilo vermiş.

Oyuncu, bir annenin kendi eliyle evladının hayatına son vermesinin taşıması çok ağır bir yük olduğunu söylerken düşüncesini “Evladına kendi eliyle kıymış bir anne biraz olsun kendini cezalandırır” sözleriyle anlattı. Cilasun, Sadakat'in yaşadıklarını “dünyanın en zor şeyi” olarak tanımlarken karakterin acısını her bölüm yeniden hissettiğini de söyledi.

Sadakat'in son bölümlerdeki değişimi yalnızca senaryonun getirdiği bir detay değilmiş. Gonca Cilasun, karakterinin evlat acısını seyirciye fiziksel olarak da geçirebilmek için rolüne 8 kilo vererek hazırlanmış meğer...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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