Galatasaray Stadyumda Çalacak Şarkılar İçin Eser Sahiplerine Telif Ödeyecek
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Galatasaray, MSG ve MESAM ile imzaladığı protokol kapsamında RAMS Park başta olmak üzere kulübe ait tesislerde kullanılan müzikleri lisans kapsamına aldı. Anlaşma doğrultusunda statta çalınan marş ve şarkılar için eser sahiplerine telif ücreti ödenecek.
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Galatasaray, MESAM'la sözleşme imzaladı.
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Ferhat Göçer'den diğer takımlara çağrı geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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