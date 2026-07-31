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Galatasaray Stadyumda Çalacak Şarkılar İçin Eser Sahiplerine Telif Ödeyecek

Galatasaray Stadyumda Çalacak Şarkılar İçin Eser Sahiplerine Telif Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 19:16
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Galatasaray, MSG ve MESAM ile imzaladığı protokol kapsamında RAMS Park başta olmak üzere kulübe ait tesislerde kullanılan müzikleri lisans kapsamına aldı. Anlaşma doğrultusunda statta çalınan marş ve şarkılar için eser sahiplerine telif ücreti ödenecek.

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Galatasaray, MESAM'la sözleşme imzaladı.

Galatasaray, MESAM'la sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ile kulübe bağlı tesislerde kullanılan müziklerin lisanslanması için Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ile iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında, RAMS Park'ın kamuya açık alanlarında çalınan marş ve şarkılar yasal lisanslama sistemine dahil edilecek ve eser sahiplerinin telif hakları güvence altına alınacak.

Ferhat Göçer'den diğer takımlara çağrı geldi.

Ferhat Göçer'den diğer takımlara çağrı geldi.

MSG Başkanı Ferhat Göçer, stadyumların milyonlarca taraftarın marş ve şarkılarla buluştuğu önemli alanlar olduğunu belirterek, bu alanlarda kullanılan müziklerin lisanslanmasının eser sahiplerinin haklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Galatasaray Kulübü'ne ve Başkan Dursun Özbek'e teşekkür eden Göçer, şu değerlendirmede bulundu:

“Bundan sonra statlarda yankılanan marşlar ve şarkılar, eser sahiplerinin hakları korunarak milyonlarla buluşacak. Müzik ve sanat dostu Galatasaray’ın attığı bu adımın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi diğer bütün büyük takımlarımıza örnek olmasını diliyor, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’nun da desteğini bekliyorum.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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