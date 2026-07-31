Galatasaray Stadyumda Çalacak Şarkılar İçin Eser Sahiplerine Telif Ödeyecek

MSG Başkanı Ferhat Göçer, stadyumların milyonlarca taraftarın marş ve şarkılarla buluştuğu önemli alanlar olduğunu belirterek, bu alanlarda kullanılan müziklerin lisanslanmasının eser sahiplerinin haklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Galatasaray Kulübü'ne ve Başkan Dursun Özbek'e teşekkür eden Göçer, şu değerlendirmede bulundu:

“Bundan sonra statlarda yankılanan marşlar ve şarkılar, eser sahiplerinin hakları korunarak milyonlarla buluşacak. Müzik ve sanat dostu Galatasaray’ın attığı bu adımın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi diğer bütün büyük takımlarımıza örnek olmasını diliyor, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’nun da desteğini bekliyorum.”