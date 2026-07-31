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Tuzlu Kahve Dizisine Oyuncu Transferi! Usta Oyuncu Kadroya Katıldı

Tuzlu Kahve Dizisine Oyuncu Transferi! Usta Oyuncu Kadroya Katıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 18:50
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Star TV'nin yeni sezon dizisi Tuzlu Kahve, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı yapıma son olarak sürpriz usta oyuncu katıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizi, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in kesişen hayatlarını ekrana taşıyacak.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve'de Şevval Sam, Settar Tanrıöğen, Binnur Kaya, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Nevra Serezli, Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan ve Nergis Kumbasar gibi birçok deneyimli isim de yer alırken diziye sürpriz bir isim dahil oldu.

Usta oyuncu Tamer Levent, Tuzlu Kahve dizisinin kadrosunda!

Usta oyuncu Tamer Levent, Tuzlu Kahve dizisinin kadrosunda!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Tamer Levent, Tuzlu Kahve dizisinde sürpriz bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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