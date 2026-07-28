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Hangi Alkol Daha Az Kalorili? Diyetisyen Tansu Tuğcu İçecekleri Puanladı!

Hangi Alkol Daha Az Kalorili? Diyetisyen Tansu Tuğcu İçecekleri Puanladı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 21:59

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Sosyal hayatta, arkadaş buluşmalarında ya da hafta sonu kaçamaklarında bir iki kadeh bir şeyler içmek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak kilo kontrolü yapmaya çalışan veya sağlıklı yaşamı benimseyen herkesin aklında aynı soru var. İçilen tek bir kadehin diyet sürecini sekteye uğratmak istemeyenler, en düşük kalorili olanı bulmak istiyor haliyle. 

Uzman Diyetisyen Tansu Tuğcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda alkollü içecekleri beslenme ve kalori dengesi açısından puanladı. İçeceklerin vücuda etkilerini değerlendiren Tuğcu, rakıdan kokteyllere kadar birçok seçeneği mercek altına aldı.

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Peki Uzman Diyetisyen Tansu Tuğcu'ya göre hangi alkol diyet dostu, hangisi tam bir şeker deposu?

Peki Uzman Diyetisyen Tansu Tuğcu'ya göre hangi alkol diyet dostu, hangisi tam bir şeker deposu?

Alkollü içeceklerin kilo üzerindeki etkisi sadece alkol oranlarıyla değil, yanında tüketilen eşlikçilerle ve içerdiği gizli şeker miktarıyla doğrudan alakalı. Diyetisyen Tansu Tuğcu'nun puanlamasına baktığımızda listenin en zayıf halkası 2 puanla kokteyller oluyor. Şekerli şuruplar, meyve suları ve alkolün birleşimi kan şekerini aniden fırlattığı için diyetin en büyük düşmanlarından biri haline geliyor. Tuğcu'nun de deyimiyle; şekerle alkol birleşince puan otomatik olarak düşüyor.

Listenin alt sıralarında yer alan bir diğer içecek ise 4 puanla bira. Halk arasında 'sıvı ekmek' olarak anılmasının boşuna olmadığını belirten uzmanlar, biranın yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle hızlı kilo alımına ve göbek bölgesinde yağlanmaya yol açabileceğine vurgu yapıyor.

Gelelim orta sıralara... Rakı, mezelerin sağlıklı tercih edilmesi ve porsiyon kontrolünün sağlanması şartıyla 6 puan alıyor. Ağır yapısına rağmen yanında tüketilen salata ve protein ağırlıklı mezeler doğru seçilirse denge sağlanabiliyor. Tuğcu'nun 7 puan verdiği tekila, viski ve votka ise sek tüketildiklerinde veya soda gibi sade karıştırıcılarla tercih edildiklerinde vücuda ekstra ve gereksiz bir şeker yükü bindirmiyor.

Gecenin şampiyonu ise 8 puanla şarap oluyor. Porsiyonu kaçırmadığınız sürece antifosfat ve antioksidan dengesiyle şarap, diyet süreçlerinde tüketilebilecek en dengeli ve makul seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Tüketim sıklığına ve miktarına dikkat edildiği sürece diyetiniz üzerinde ciddi bir etki yaratmıyor ya da süreci sekteye uğratmıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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