Hangi Alkol Daha Az Kalorili? Diyetisyen Tansu Tuğcu İçecekleri Puanladı!

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Sosyal hayatta, arkadaş buluşmalarında ya da hafta sonu kaçamaklarında bir iki kadeh bir şeyler içmek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak kilo kontrolü yapmaya çalışan veya sağlıklı yaşamı benimseyen herkesin aklında aynı soru var. İçilen tek bir kadehin diyet sürecini sekteye uğratmak istemeyenler, en düşük kalorili olanı bulmak istiyor haliyle.
Uzman Diyetisyen Tansu Tuğcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda alkollü içecekleri beslenme ve kalori dengesi açısından puanladı. İçeceklerin vücuda etkilerini değerlendiren Tuğcu, rakıdan kokteyllere kadar birçok seçeneği mercek altına aldı.
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Peki Uzman Diyetisyen Tansu Tuğcu'ya göre hangi alkol diyet dostu, hangisi tam bir şeker deposu?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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