Hangi Alkol Daha Az Kalorili? Diyetisyen Tansu Tuğcu İçecekleri Puanladı!

Alkollü içeceklerin kilo üzerindeki etkisi sadece alkol oranlarıyla değil, yanında tüketilen eşlikçilerle ve içerdiği gizli şeker miktarıyla doğrudan alakalı. Diyetisyen Tansu Tuğcu'nun puanlamasına baktığımızda listenin en zayıf halkası 2 puanla kokteyller oluyor. Şekerli şuruplar, meyve suları ve alkolün birleşimi kan şekerini aniden fırlattığı için diyetin en büyük düşmanlarından biri haline geliyor. Tuğcu'nun de deyimiyle; şekerle alkol birleşince puan otomatik olarak düşüyor.

Listenin alt sıralarında yer alan bir diğer içecek ise 4 puanla bira. Halk arasında 'sıvı ekmek' olarak anılmasının boşuna olmadığını belirten uzmanlar, biranın yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle hızlı kilo alımına ve göbek bölgesinde yağlanmaya yol açabileceğine vurgu yapıyor.

Gelelim orta sıralara... Rakı, mezelerin sağlıklı tercih edilmesi ve porsiyon kontrolünün sağlanması şartıyla 6 puan alıyor. Ağır yapısına rağmen yanında tüketilen salata ve protein ağırlıklı mezeler doğru seçilirse denge sağlanabiliyor. Tuğcu'nun 7 puan verdiği tekila, viski ve votka ise sek tüketildiklerinde veya soda gibi sade karıştırıcılarla tercih edildiklerinde vücuda ekstra ve gereksiz bir şeker yükü bindirmiyor.

Gecenin şampiyonu ise 8 puanla şarap oluyor. Porsiyonu kaçırmadığınız sürece antifosfat ve antioksidan dengesiyle şarap, diyet süreçlerinde tüketilebilecek en dengeli ve makul seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Tüketim sıklığına ve miktarına dikkat edildiği sürece diyetiniz üzerinde ciddi bir etki yaratmıyor ya da süreci sekteye uğratmıyor.