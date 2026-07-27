Çiğ Süt, Ciğer ve Yürek! İçerik Üreticisi Emre Gökgöz Erling Haaland'ın Sıra Dışı Beslenme Rutinini Denedi

Tüm başarılı sporcuların yaşam tarzlarına ve yaptıkları spora göre bir beslenme düzeni bulunuyor. Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland bu konuda alışılmışın çok dışında bir rutin izliyor. Günlük 6000 kaloriye varan, işlenmemiş gıdalar, çiğ süt ve yoğun sakatat içeren bu 'ilkel' beslenme tarzı, Dünya Kupası'nın ardından sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Peki, ortalama bir insanın veya sporcunun bu kadar ağır bir rutini tek bir günde sindirmesi gerçekten mümkün mü?

Fit Yemek Emre Gökgöz, Haaland’ın bu ezber bozan 6000 kalorilik ilkel diyetini bir gün boyunca birebir deneyimledi. Sabahın ilk saatlerinden gece son öğününe kadar Norveçli yıldızın tabağına giren her besini hazırlayıp tüketen Gökgöz, yaşadığı tüm fizyolojik zorlukları ve aldığı kaloriyi takipçileriyle paylaştı.