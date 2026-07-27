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Çiğ Süt, Ciğer ve Yürek! İçerik Üreticisi Emre Gökgöz Erling Haaland'ın Sıra Dışı Beslenme Rutinini Denedi

Çiğ Süt, Ciğer ve Yürek! İçerik Üreticisi Emre Gökgöz Erling Haaland'ın Sıra Dışı Beslenme Rutinini Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 08:36 Son Güncelleme: 27.07.2026 - 08:57

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Tüm başarılı sporcuların yaşam tarzlarına ve yaptıkları spora göre bir beslenme düzeni bulunuyor. Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland bu konuda alışılmışın çok dışında bir rutin izliyor. Günlük 6000 kaloriye varan, işlenmemiş gıdalar, çiğ süt ve yoğun sakatat içeren bu 'ilkel' beslenme tarzı, Dünya Kupası'nın ardından sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Peki, ortalama bir insanın veya sporcunun bu kadar ağır bir rutini tek bir günde sindirmesi gerçekten mümkün mü?

Fit Yemek Emre Gökgöz, Haaland’ın bu ezber bozan 6000 kalorilik ilkel diyetini bir gün boyunca birebir deneyimledi. Sabahın ilk saatlerinden gece son öğününe kadar Norveçli yıldızın tabağına giren her besini hazırlayıp tüketen Gökgöz, yaşadığı tüm fizyolojik zorlukları ve aldığı kaloriyi takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbGUjD...
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Günde 6000 kalori!

Günde 6000 kalori!

Sıradan bir sporcu diyetinde tavuk göğsü, pilav ve yulaf görmeye alışkınız. Ancak Haaland’ın beslenme felsefesi tamamen işlenmemiş, doğada en ham haliyle bulunan yüksek besin yoğunluklu gıdalara dayanıyor. Sabah uyanır uyanmaz filtre edilmiş su içmekle başlayan bu rutin, gün boyu devam eden yüksek yağ ve protein bombardımanıyla şekilleniyor. Gün sonunda ulaşılan tablo ise oldukça çarpıcı. 5817 kcal, 352 gram protein, 300.5 gram yağ ve 420.9 gram karbonhidrat. Günlük toplam maliyeti 2100 TL'yi aşan bu ilkel diyet, yüksek enerji sağlasa da uzman kontrolü olmadan denenmeyecek kadar ağır bir sindirim yükü yaratıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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