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Kalp Sağlığınızın Bozulduğunu ve Kalbinizin Zorlandığını Gösteren 5 Büyük İşaret

Kalp Sağlığınızın Bozulduğunu ve Kalbinizin Zorlandığını Gösteren 5 Büyük İşaret

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 08:36

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Vücudumuz, iç organlarımızda ters giden bir şeyler olduğunda bize görünüşte önemsiz gibi gelen ama aslında hayati önem taşıyan sinyaller gönderir. Çoğu zaman yorgunluğa, strese ya da geçici mevsimsel değişikliklere bağladığımız küçük belirtiler, aslında en önemli organımız olan kalbimizin imdat çığlığı olabilir. Erken teşhisin hayat kurtardığı tıp dünyasında, kalbin zorlandığını gösteren ipuçlarını doğru okumak hayati bir eşiktir. Bu sinyalleri önceden fark etmek, kalıcı hasarların önüne geçmenin en etkili yoludur.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, kalp sağlığıyla ilgili en kritik ve gözden kaçan semptomları paylaştı. Keskin, kalbin zorlandığını veya gizli bir kalp hastalığının habercisi olabilecek 5 önemli işareti tek tek anlattı. Aktardığı detaylar, özellikle orta yaş grubu ve sigara kullanıcıları için tam anlamıyla bir rehber niteliği taşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Da8K7HqNjO5/
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Uzman doktorun kalbin zorlandığını gösteren kritik uyarısı şu 5 hayati maddeyle özetleniyor:

Uzman doktorun kalbin zorlandığını gösteren kritik uyarısı şu 5 hayati maddeyle özetleniyor:

1. Dudaklarda Morarma: Kanımızdaki oksijen seviyesinin agresif bir şekilde düşmesiyle ortaya çıkan bu durum, tıp dilinde siyanoz olarak adlandırılıyor. Kansızlık belirtisi olabileceği gibi, özellikle orta yaşın üzerinde olanlar, sigara kullananlar ve eşlik eden diğer kalp semptomlarına sahip olanlar için doğrudan kalp hastalığının en net habercilerindendir. Bu durumu yaşayanların mutlaka bir kardiyoloğa başvurması gerekiyor.

2. Uyku Apnesi: Uyku apnesi sendromu, bilinen birçok hastalıktan çok daha büyük riskler barındırıyor. Geceleri uykunun bölünmesine ve solunumun durmasına yol açan bu tehlikeli sendrom, kalp krizi riskini tam 4 kat artırıyor. Bununla da kalmayıp hipertansiyonu tetikliyor, ritim bozukluğu riskini 4 katına çıkarıyor ve depresyon riskini %60 oranında yükseltiyor.

3. Bel Çevresi Genişliği: Vücuttaki yağ dağılımı, iç organların ve kalbin ne kadar baskı altında olduğunu gösteren en somut ölçüttür. Risk sınırları erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm olarak belirlenmiştir. Bu santimlerin üzerindeki her ölçüm, kalbin ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunun ve tehlikenin büyüdüğünün göstergesidir.

4. Merdiven Çıkamamak: Günlük hayatta efor sarf ederken vücudun verdiği tepkiler kalbin kondisyonunu ele verir. Sebebi her ne olursa olsun, iki kat merdiven çıkarken nefes nefese kalmak normal bir durum değildir. Eğer iki kat merdiveni rahatça çıkamıyorsanız, damarlarınız çok incelmiş olabilir, damar tıkanıklığı yaşıyor olabilirsiniz ya da kalp fonksiyonlarınızda bir düşüklük meydana gelmiş olabilir.

5. Diş Eti Kanamaları: Ağız sağlığı ile kalp sağlığı arasında ezber bozan, doğrudan ve çok güçlü bir bağ bulunuyor. Diş etleriniz ne kadar sağlıklıysa kalp damarlarınız da o kadar sağlıklıdır. Tıp dünyasının en tehlikeli rahatsızlıklarından biri olan kalp kapağı enfeksiyonlarının çok büyük bir kısmının temel nedeni, ihmal edilen diş eti hastalıklarıdır. Ağız içindeki bakteriler kan yoluyla kalbe ulaşarak geri dönüşü zor hasarlar yaratabilir. Diş etlerinde kanama yaşayanların mutlaka tedavi olması, ağız hijyenine dikkat etmesi ve en az 6 ayda bir diş hekimine görünmesi kalbini korumak adına kritik bir önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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