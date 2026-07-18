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Marmara ve Çanakkale'de Denizanası Çoğaldı! Denizanası Çarpması Sonrası Ne Yapmak Gerekiyor?

Marmara ve Çanakkale'de Denizanası Çoğaldı! Denizanası Çarpması Sonrası Ne Yapmak Gerekiyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.07.2026 - 17:31

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Yaz aylarında deniz keyfi yaparken en sık karşılaşılan ve can sıkan durumlardan biri şüphesiz denizanası temaslarıdır. Kıyılarımızda görünürlüğü artan bu canlılar, özellikle yanlış müdahaleler nedeniyle ciddi acılara ve komplikasyonlara yol açabiliyor. Denizanası sokmasında ilk yardımın temel kurallarını bilmek, tatilin kabusa dönmesini engellemenin en kesin yoludur.

Denizlerin gizemli canlılarıyla yaşanan bu istenmeyen kazalar sonrasında yapılması gereken hayati adımları 'Suyla Barış' isimli hesap paylaştı. Platform, doğru bilinen yanlışların önüne geçmek adına tıbbi verilere dayalı en güvenli yöntemleri detaylarıyla aktardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da2RjH...
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Videoda anlatılana göre denizanası yaralanmalarında adım adım yapılması gerekenler ve nedenleri şu şekilde;

Videoda anlatılana göre denizanası yaralanmalarında adım adım yapılması gerekenler ve nedenleri şu şekilde;

İpliksi Bacakları Kazıyarak Temizleyin

Çıplak elle dokunmadan; bir kimlik kartı, banka kartı veya bir bıçağın sırtını kullanarak deriye yapışan ipliksi bacakları kazıyarak vücuttan uzaklaştırın. Dokunaçlara çıplak elle dokunursanız, zehirli hücreler elinize de geçer ve siz de zehirlenirsiniz.

Bölgeyi Sirke ile Yıkayın

Temas eden bölgeyi bildiğimiz mutfak sirkesiyle güzelce yıkayın. İdrar (çiş) sürmek gibi kulaktan dolma, asılsız yöntemlere kesinlikle başvurmayın. Sirke, aktifleşmemiş zehir hücrelerinin patlamasını engellemeye yardımcı olur.

Bölgeyi Deniz Suyu ile Durulayın

Bölgeyi temizlemek için asla tatlı su kullanmayın, mutlaka deniz suyu kullanın. Denizanası tuzlu suda yaşar. Eğer bölgeye tatlı su değdirirseniz, hücrelerin içi tuzlu olduğu için ozmos yoluyla tatlı suyu içlerine çekerler. Bu durum henüz patlamamış, aktif hale gelmemiş zehirli hücrelerin şişerek patlamasına ve vücuda daha fazla zehir salgılamasına yol açar.

Sıcak Su Uygulayın

İlk adımları eksiksiz tamamladıktan sonra, bölgeyi 42°C - 45°C sıcaklıktaki sıcak suyla 15-20 dakika boyunca yıkayın veya bu suda bekletin. Bu aşamada tatlı sıcak su kullanılabilir. Yüksek sıcaklık, denizanasının vücuda bulaşan zehrini denatüre eder yani etkisiz hale getirir. Bu da ağrıyı ve acıyı büyük oranda geçirir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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