Marmara ve Çanakkale'de Denizanası Çoğaldı! Denizanası Çarpması Sonrası Ne Yapmak Gerekiyor?

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da2RjH...
Yaz aylarında deniz keyfi yaparken en sık karşılaşılan ve can sıkan durumlardan biri şüphesiz denizanası temaslarıdır. Kıyılarımızda görünürlüğü artan bu canlılar, özellikle yanlış müdahaleler nedeniyle ciddi acılara ve komplikasyonlara yol açabiliyor. Denizanası sokmasında ilk yardımın temel kurallarını bilmek, tatilin kabusa dönmesini engellemenin en kesin yoludur.
Denizlerin gizemli canlılarıyla yaşanan bu istenmeyen kazalar sonrasında yapılması gereken hayati adımları 'Suyla Barış' isimli hesap paylaştı. Platform, doğru bilinen yanlışların önüne geçmek adına tıbbi verilere dayalı en güvenli yöntemleri detaylarıyla aktardı.
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Videoda anlatılana göre denizanası yaralanmalarında adım adım yapılması gerekenler ve nedenleri şu şekilde;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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