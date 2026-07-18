Marmara ve Çanakkale'de Denizanası Çoğaldı! Denizanası Çarpması Sonrası Ne Yapmak Gerekiyor?

İpliksi Bacakları Kazıyarak Temizleyin

Çıplak elle dokunmadan; bir kimlik kartı, banka kartı veya bir bıçağın sırtını kullanarak deriye yapışan ipliksi bacakları kazıyarak vücuttan uzaklaştırın. Dokunaçlara çıplak elle dokunursanız, zehirli hücreler elinize de geçer ve siz de zehirlenirsiniz.

Bölgeyi Sirke ile Yıkayın

Temas eden bölgeyi bildiğimiz mutfak sirkesiyle güzelce yıkayın. İdrar (çiş) sürmek gibi kulaktan dolma, asılsız yöntemlere kesinlikle başvurmayın. Sirke, aktifleşmemiş zehir hücrelerinin patlamasını engellemeye yardımcı olur.

Bölgeyi Deniz Suyu ile Durulayın

Bölgeyi temizlemek için asla tatlı su kullanmayın, mutlaka deniz suyu kullanın. Denizanası tuzlu suda yaşar. Eğer bölgeye tatlı su değdirirseniz, hücrelerin içi tuzlu olduğu için ozmos yoluyla tatlı suyu içlerine çekerler. Bu durum henüz patlamamış, aktif hale gelmemiş zehirli hücrelerin şişerek patlamasına ve vücuda daha fazla zehir salgılamasına yol açar.

Sıcak Su Uygulayın

İlk adımları eksiksiz tamamladıktan sonra, bölgeyi 42°C - 45°C sıcaklıktaki sıcak suyla 15-20 dakika boyunca yıkayın veya bu suda bekletin. Bu aşamada tatlı sıcak su kullanılabilir. Yüksek sıcaklık, denizanasının vücuda bulaşan zehrini denatüre eder yani etkisiz hale getirir. Bu da ağrıyı ve acıyı büyük oranda geçirir.