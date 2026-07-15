Bölge Halkı Endişeli: Sapanca Gölü'nün Dibinde Oluşan Beyaz Örtü Su Altı Kamerasıyla Görüntülendi

Göl ekosistemleri, çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliklerinden en hızlı etkilenen su kaynaklarının başında geliyor. Özellikle yaz aylarında su sıcaklığının artması ve insan kaynaklı atıkların birikmesi, su altındaki yaşam dengesini kökünden sarsabiliyor. Sapanca Gölü de son yıllarda hem Sakarya hem de Kocaeli bölgesinin en önemli içme suyu havzası olarak bu çevre baskısını derinden hissediyor.

Sosyal medyada paylaşılan su altı çekimi görüntülerinde, Sapanca Gölü'nün dibindeki su bitkilerinin üzerinde ve kum tabakasında kalın bir beyaz örtünün biriktiği görüldü. Doğaseverler ve bölge halkı, göl tabanındaki bu alışılmadık değişimin acilen incelenmesi gerektiğini belirtti.

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