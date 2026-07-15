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Bölge Halkı Endişeli: Sapanca Gölü'nün Dibinde Oluşan Beyaz Örtü Su Altı Kamerasıyla Görüntülendi

Bölge Halkı Endişeli: Sapanca Gölü'nün Dibinde Oluşan Beyaz Örtü Su Altı Kamerasıyla Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 09:37

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Göl ekosistemleri, çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliklerinden en hızlı etkilenen su kaynaklarının başında geliyor. Özellikle yaz aylarında su sıcaklığının artması ve insan kaynaklı atıkların birikmesi, su altındaki yaşam dengesini kökünden sarsabiliyor. Sapanca Gölü de son yıllarda hem Sakarya hem de Kocaeli bölgesinin en önemli içme suyu havzası olarak bu çevre baskısını derinden hissediyor.

Sosyal medyada paylaşılan su altı çekimi görüntülerinde, Sapanca Gölü'nün dibindeki su bitkilerinin üzerinde ve kum tabakasında kalın bir beyaz örtünün biriktiği görüldü. Doğaseverler ve bölge halkı, göl tabanındaki bu alışılmadık değişimin acilen incelenmesi gerektiğini belirtti. 

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Su altı dünyasında bitki örtüsünün ve göl tabanının bu şekilde tamamen beyaz bir katmanla kaplanması akıllara ilk olarak iki büyük ihtimali getiriyor:

Su altı dünyasında bitki örtüsünün ve göl tabanının bu şekilde tamamen beyaz bir katmanla kaplanması akıllara ilk olarak iki büyük ihtimali getiriyor:

Mikroskobik canlıların aşırı üremesiyle ortaya çıkan alg patlaması veya göle karışan kimyasal endüstriyel atıklar. Yaz aylarında güneş ışınlarının dik gelmesi ve sudaki azot-fosfor oranının yükselmesi, bu tarz tortul tabakaların göl tabanına çökmesini tetikleyebiliyor. Bitkilerin üzerini kaplayan bu kalın tabaka, gölün oksijen döngüsünü keserek su altındaki balık ve diğer canlı popülasyonlarının toplu ölümüne zemin hazırlayacak güçte bir tehdit oluşturuyor. Çevre dernekleri ve su ürünleri mühendisleri, Sapanca Gölü'ndeki bu görüntünün sadece görsel bir bozulma olmadığını, su kalitesinin ve içme suyu havzasının ciddi tehlike altında olduğunun bir kanıtı olabileceğini vurguluyor. Yetkililerin bölgeden acil su ve tortu numunesi alarak laboratuvarda analiz etmesi bekleniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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