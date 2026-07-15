Genetik Mühendisi Dilara Sarı Ayaktan Aldığı Bakterilerle Klimadan Aldığı Bakterileri Karşılaştırdı

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan klimalar, doğru bakım yapılmadığında serinletici birer kurtarıcı olmaktan çıkıp sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden birer bakteri yuvasına dönüşebiliyor. Birçoğumuz klimayı sadece açma kapama düğmesinden ibaret görsek de, filtrelerin arkasında gözle görülmeyen mikroskobik bir dünya hızla büyümeye devam ediyor. Havada uçuşan tozlar, nem ve sıcaklık bir araya geldiğinde bakterilerin üremesi için mükemmel bir zemin hazırlanmış oluyor. Bu durum özellikle astım, alerji veya bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Genetik Mühendisi ve içerik üreticisi Dilara Sarı, klimalarda ve günlük hayatta sıkça temas ettiğimiz yüzeylerde üreyen bakterilerin boyutunu gözler önüne sermek için dikkat çeken bir deney gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında klima filtresinden ve bir insanın ayak altından aldığı örnekleri besi yerine ekerek mikrobiyal büyümeyi izledi. Ortaya ise dikkat çeken bir sonuç çıktı.