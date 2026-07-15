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Genetik Mühendisi Dilara Sarı Ayaktan Aldığı Bakterilerle Klimadan Aldığı Bakterileri Karşılaştırdı

Genetik Mühendisi Dilara Sarı Ayaktan Aldığı Bakterilerle Klimadan Aldığı Bakterileri Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 09:06 Son Güncelleme: 15.07.2026 - 09:07

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Yaz aylarının vazgeçilmezi olan klimalar, doğru bakım yapılmadığında serinletici birer kurtarıcı olmaktan çıkıp sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden birer bakteri yuvasına dönüşebiliyor. Birçoğumuz klimayı sadece açma kapama düğmesinden ibaret görsek de, filtrelerin arkasında gözle görülmeyen mikroskobik bir dünya hızla büyümeye devam ediyor. Havada uçuşan tozlar, nem ve sıcaklık bir araya geldiğinde bakterilerin üremesi için mükemmel bir zemin hazırlanmış oluyor. Bu durum özellikle astım, alerji veya bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Genetik Mühendisi ve içerik üreticisi Dilara Sarı, klimalarda ve günlük hayatta sıkça temas ettiğimiz yüzeylerde üreyen bakterilerin boyutunu gözler önüne sermek için dikkat çeken bir deney gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında klima filtresinden ve bir insanın ayak altından aldığı örnekleri besi yerine ekerek mikrobiyal büyümeyi izledi. Ortaya ise dikkat çeken bir sonuç çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DavRJp...
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Deney sonuçlarında klima filtrelerinde biriken ve havaya salınan küf sporları ile bakteri kolonileri net bir şekilde kendini gösteriyor.

Deney sonuçlarında klima filtrelerinde biriken ve havaya salınan küf sporları ile bakteri kolonileri net bir şekilde kendini gösteriyor.

Bakımı ve temizliği ihmal edilen klimalar, tıp literatüründe 'Lejyoner Hastalığı' olarak bilinen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen özel bir zatürre türüne sebebiyet veriyor. Klimanın içindeki nemli ortamda hızla çoğalan Legionella pneumophila bakterisi, cihaz çalıştığı anda hava yoluyla doğrudan ciğerlerimize ulaşıyor. Sadece bununla da kalmayıp filtrelerde biriken yoğun küf mantarları, ev içi hava kalitesini sıfıra indirerek kronik hapşırma, göz sulanması ve astım krizlerini tetikliyor. Sağlığınızı korumak ve bu tehlikeli mikroorganizmalarla aynı havayı solumak istemiyorsanız, klimalarınızın filtrelerini düzenli aralıklarla çıkarıp dezenfekte etmeli ve profesyonel bakım yaptırmayı asla ihmal etmemelisiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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