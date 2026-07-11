Ne Kadar Güvenli? Genetik Mühendisi Dilara Sarı İçtiği Kaynak Suyunu Mikroskop Altında İnceledi

Özellikle uzun yolculuklarda, yol kenarındaki pınarlar kurtarıcı olabiliyor. Fakat doğal kaynak suyu diye her bulduğumuz pınardan avuç avuç su içmek ne kadar güvenli? Yol kenarlarında, dağ eteklerinde karşımıza çıkan o 'şifalı' kaynak suları, aslında düşündüğümüz kadar masum ve temiz olmayabilir.

Yol kenarında gördüğü doğal kaynak suyunu tüketmek üzereyken içindeki ufak hareketlilikleri fark eden Genetik Mühendisi Dilara Sarı, aldığı numuneyi evinde mikroskop altında inceledi. Mikroskobun lensine takılan ve aktif şekilde hareket eden mikro canlı, izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı.