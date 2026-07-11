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Ne Kadar Güvenli? Genetik Mühendisi Dilara Sarı İçtiği Kaynak Suyunu Mikroskop Altında İnceledi

Ne Kadar Güvenli? Genetik Mühendisi Dilara Sarı İçtiği Kaynak Suyunu Mikroskop Altında İnceledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 23:45

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Özellikle uzun yolculuklarda, yol kenarındaki pınarlar kurtarıcı olabiliyor. Fakat doğal kaynak suyu diye her bulduğumuz pınardan avuç avuç su içmek ne kadar güvenli? Yol kenarlarında, dağ eteklerinde karşımıza çıkan o 'şifalı' kaynak suları, aslında düşündüğümüz kadar masum ve temiz olmayabilir.

Yol kenarında gördüğü doğal kaynak suyunu tüketmek üzereyken içindeki ufak hareketlilikleri fark eden Genetik Mühendisi Dilara Sarı, aldığı numuneyi evinde mikroskop altında inceledi. Mikroskobun lensine takılan ve aktif şekilde hareket eden mikro canlı, izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı.

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Doğal olan her şey sağlıklı değildir.

Doğal olan her şey sağlıklı değildir.

Videoda net bir şekilde görülebilen bu çok bacaklı ve hareketli canlı, tatlı su ekosistemlerinde sıkça rastlanan kopepod veya amfipod ailesine ait bir tatlı su kabuklusudur. Bir su kaynağında bu tür makro veya mikro canlıların bulunması, o suyun durağan olmadığını ve aktif bir biyolojik ekosisteme sahip olduğunu kanıtlar. Ancak biyolojik olarak aktif bir ekosistemin varlığı, o suyun insan tüketimine uygun olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Arıtılmamış, kaynatılmamış veya test edilmemiş bu tarz suların doğrudan içilmesi; tifo, kolera, dizanteri gibi ciddi bakteriyel enfeksiyonlara veya paraziter rahatsızlıklara davetiye çıkarır. Doğal pınarlar ne kadar berrak görünürse görünsün, mikro boyuttaki canlılar ve patojenler nedeniyle her zaman potansiyel birer sağlık riski taşırlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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