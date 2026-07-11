Ne Kadar Güvenli? Genetik Mühendisi Dilara Sarı İçtiği Kaynak Suyunu Mikroskop Altında İnceledi

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Özellikle uzun yolculuklarda, yol kenarındaki pınarlar kurtarıcı olabiliyor. Fakat doğal kaynak suyu diye her bulduğumuz pınardan avuç avuç su içmek ne kadar güvenli? Yol kenarlarında, dağ eteklerinde karşımıza çıkan o 'şifalı' kaynak suları, aslında düşündüğümüz kadar masum ve temiz olmayabilir.
Yol kenarında gördüğü doğal kaynak suyunu tüketmek üzereyken içindeki ufak hareketlilikleri fark eden Genetik Mühendisi Dilara Sarı, aldığı numuneyi evinde mikroskop altında inceledi. Mikroskobun lensine takılan ve aktif şekilde hareket eden mikro canlı, izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı.
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Doğal olan her şey sağlıklı değildir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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