Film Sahnesi Gibi: Bir Denizci Buz Tutmuş Su Üzerinde Yaptıkları Nefes Kesen Yolculuğu Paylaştı

Okyanusların en uç noktalarında yolculuk yapmak her denizcinin cesaret edemeyeceği bir deneyimdir. Sıradan deniz rotalarının çok uzağında, dünyanın en zorlu iklim şartlarına sahip olan bu uçsuz bucaksız beyazlık, modern mühendisliğin en güçlü yapılarını bile her an sınayabilecek devasa bir güce sahiptir. Kış aylarının ve dondurucu soğukların etkisiyle tamamen birer kara parçasına dönüşen su yolları, yalnızca bu ekstrem koşullar için özel olarak tasarlanmış olan dev yapılar sayesinde aşılabilir hale gelir.

'omeercengiz' isimli bir denizci, donmuş okyanus yüzeyini parçalayarak açtıkları rotayı paylaştı. Film sahnelerini aratmayan o görüntü kimilerini büyülerken kimilerini ise ekran başında bile ürküttü.