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Film Sahnesi Gibi: Bir Denizci Buz Tutmuş Su Üzerinde Yaptıkları Nefes Kesen Yolculuğu Paylaştı

Film Sahnesi Gibi: Bir Denizci Buz Tutmuş Su Üzerinde Yaptıkları Nefes Kesen Yolculuğu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 20:15

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Okyanusların en uç noktalarında yolculuk yapmak her denizcinin cesaret edemeyeceği bir deneyimdir. Sıradan deniz rotalarının çok uzağında, dünyanın en zorlu iklim şartlarına sahip olan bu uçsuz bucaksız beyazlık, modern mühendisliğin en güçlü yapılarını bile her an sınayabilecek devasa bir güce sahiptir. Kış aylarının ve dondurucu soğukların etkisiyle tamamen birer kara parçasına dönüşen su yolları, yalnızca bu ekstrem koşullar için özel olarak tasarlanmış olan dev yapılar sayesinde aşılabilir hale gelir.

'omeercengiz' isimli bir denizci, donmuş okyanus yüzeyini parçalayarak açtıkları rotayı paylaştı. Film sahnelerini aratmayan o görüntü kimilerini büyülerken kimilerini ise ekran başında bile ürküttü.

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Peki bu yolculuk tehlikeli mi?

Peki bu yolculuk tehlikeli mi?

Buzlu sularda seyir yapmak, gemiler için ciddi yapısal ve operasyonel riskler barındıran oldukça tehlikeli bir süreçtir. Özel takviyeli bir gövdeye sahip olmayan gemiler, kalın buz kütlelerinin uyguladığı büyük baskı nedeniyle yırtılma veya ezilme hasarı alabilir ya da hareket eden buzların arasında sıkışarak haftalarca mahsur kalabilir. Ayrıca dalgaların donmasıyla oluşan üst yapı buzlanması geminin ağırlık merkezini bozarak alabora olmasına yol açabilirken; deniz suyu alıcılarının buzla tıkanması da motorların durmasına neden olabilir. Son olarak, bölgedeki yoğun sis ve tipi gibi ani hava olayları görüş mesafesini sıfıra indirirken, buz kalınlığının ve altındaki akıntıların gözle tahmin edilememesi yanlış manevralara ve sert çarpışmalara zemin hazırlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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