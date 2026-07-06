Kendisine Yapışan Keneye Çakmakla Müdahale Eden Adam İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Doğada vakit geçirmeyi sevenlerin en büyük korkulu rüyalarından biri, eve döndüklerinde vücutlarında davetsiz bir misafirle karşılaşmaktır elbette. Özellikle ormanlık, otluk ve çalılık alanlarda adımlarımıza dikkat etsek bile, yeterli olmayabiliyor. Korunmak için pantolon paçalarını çorabın içine sokmak ya da kapalı giyinmek çoğunlukla işe yarasa da bazen gözden kaçan tek bir nokta tüm çabayı boşa çıkarabiliyor. Kene yapışmasını önlemek kadar, ardından yapılan doğru müdahale de hayati derecede önemli.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bacağına kene yapışan bir adamın arkadaşlarıyla birlikte uyguladığı sıra dışı ve tehlikeli yöntem şaşkınlık yarattı. Ormanlık bir alanda çekilen görüntülerde, şahsın keneyi bacağından uzaklaştırmak için çakmak ateşi kullandığı görüldü. Videoyu izleyenler, kullanılan yönteme asla anlam veremedi.

Kaynak