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Kendisine Yapışan Keneye Çakmakla Müdahale Eden Adam İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Kendisine Yapışan Keneye Çakmakla Müdahale Eden Adam İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 09:51 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 10:21

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Doğada vakit geçirmeyi sevenlerin en büyük korkulu rüyalarından biri, eve döndüklerinde vücutlarında davetsiz bir misafirle karşılaşmaktır elbette. Özellikle ormanlık, otluk ve çalılık alanlarda adımlarımıza dikkat etsek bile, yeterli olmayabiliyor. Korunmak için pantolon paçalarını çorabın içine sokmak ya da kapalı giyinmek çoğunlukla işe yarasa da bazen gözden kaçan tek bir nokta tüm çabayı boşa çıkarabiliyor. Kene yapışmasını önlemek kadar, ardından yapılan doğru müdahale de hayati derecede önemli. 

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bacağına kene yapışan bir adamın arkadaşlarıyla birlikte uyguladığı sıra dışı ve tehlikeli yöntem şaşkınlık yarattı. Ormanlık bir alanda çekilen görüntülerde, şahsın keneyi bacağından uzaklaştırmak için çakmak ateşi kullandığı görüldü. Videoyu izleyenler, kullanılan yönteme asla anlam veremedi. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaYm4Z...
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Doğada kene yapışmasıyla karşılaşıldığında kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açar!

Doğada kene yapışmasıyla karşılaşıldığında kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açar!

Halk arasında kenenin üzerine çakmak tutmak, sigara basmak, alkol veya kolonya dökmek ya da sabunlu bezle ovmak gibi yöntemlerin keneyi kendi kendine bırakmaya zorladığına inanılır. Ancak tıp uzmanları bu tarz ısıya ve kimyasala dayalı müdahalelerin kesinlikle yapılmaması gerektiği konusunda hemfikirdir. Keneler ısıya maruz kaldıklarında ya da boğulma tehlikesi hissettiklerinde bir savunma mekanizması geliştirirler. Bu stres anında canlı, midesinde bulunan ve ölümcül virüsleri barındıran tüm sıvıyı, kanını emdiği konağın vücuduna istemsizce geri kusar. Özellikle ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül hastalıklar, tam olarak kenenin bu stres anında virüslü sıvıyı kan dolaşımına zerk etmesiyle bulaşır.

Doğru bilinen bir diğer yanlış ise keneyi bükerek ya da ezerek çıkarmaya çalışmaktır. Kenenin kafasının kopması ya da vücudunun parçalanması virüsün yayılma hızını artırır. Güvenli bir tahliye için yapılması gereken tek şey, ince uçlu bir cımbızla kenenin deriye en yakın noktasından, yani kafasından yakalanıp dik bir açıyla, ezmeden tek bir hamlede çekilmesidir. Eğer yakınlarda bir sağlık kuruluşu varsa, bu müdahalenin uzman bir hekim tarafından yapılması en doğru seçenek olacaktır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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