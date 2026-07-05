Hindistan'da Motosiklet Sürücüsü Kendisini Dakikalarca Rahatsız Eden Minik Çocuğu Çalılıklara Fırlattı

Bildiğiniz üzere zorbalık, özellikle çocuklar arasında oldukça yaygın. Zorbalığın yaşı ya da boyutu ne olursa olsun, bir başkasının alanına saygısızca müdahale etmenin ne kadar yanlış olduğunun, net sınırlarla öğretilmesi gerekiyor.

Hindistan'da kaydedilen bir video kısa sürede dünya çapında viral oldu. Motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücüye bir grup çocuk musallat oldu. Motosikletin önünü keserek sürücüyü taciz eden ve motoru sabote etmeye çalışan çocuklar bir süre sonra sürücünün sabrını taşırdı. Motosiklet sürücüsü, çocuklardan birini tutup yol kenarındaki çalılıklara fırlattı.