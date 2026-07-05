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Hindistan'da Motosiklet Sürücüsü Kendisini Dakikalarca Rahatsız Eden Minik Çocuğu Çalılıklara Fırlattı

Hindistan'da Motosiklet Sürücüsü Kendisini Dakikalarca Rahatsız Eden Minik Çocuğu Çalılıklara Fırlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 09:38

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Bildiğiniz üzere zorbalık, özellikle çocuklar arasında oldukça yaygın. Zorbalığın yaşı ya da boyutu ne olursa olsun, bir başkasının alanına saygısızca müdahale etmenin ne kadar yanlış olduğunun, net sınırlarla öğretilmesi gerekiyor. 

Hindistan'da kaydedilen bir video kısa sürede dünya çapında viral oldu. Motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücüye bir grup çocuk musallat oldu. Motosikletin önünü keserek sürücüyü taciz eden ve motoru sabote etmeye çalışan çocuklar bir süre sonra sürücünün sabrını taşırdı. Motosiklet sürücüsü, çocuklardan birini tutup yol kenarındaki çalılıklara fırlattı.

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İnsanlar ikiye bölündü.

İnsanlar ikiye bölündü.

Görüntülerde her ne kadar fiziksel müdahale ön plana çıksa da, arka planda yatan en büyük mesele son yıllarda küresel bir sorun haline gelen 'çocuk zorbalığı' ve sokaklardaki denetimsizlik. Uzmanlar, özellikle bu yaş grubundaki çocukların çevreye verdikleri zararların arkasında aile içi eğitimsizlik ve sosyal medyadaki olumsuz rol modellerin yattığını belirtiyor. Küçük yaştaki bireylerin, kendilerinden büyük insanlara karşı bu denli fütursuzca yaklaşması, sokak güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Sürücünün verdiği bu radikal tepki, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Bazıları sürücünün kendini koruma hakkını savunurken, bazıları ise müdahalenin bir çocuğa karşı çok sert olduğunu belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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