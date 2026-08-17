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Dünyanın En Büyük Yazma Eser Portalı: Tam 485 Bin Yazma Eser Var!

Dünyanın En Büyük Yazma Eser Portalı: Tam 485 Bin Yazma Eser Var!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 13:51
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Ülkemizde, yüzlerce yıllık ilim, kültür ve düşünce mirası uluslararası standartlarda dijitalleştiriliyor ve dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların erişimine sunuluyor. Dünyanın en büyük yazma eser portalında, 485 bin yazma ve nadir matbu eser bulunuyor. Portalın üye sayısının 30 bini geçtiği, ziyaretçi sayısının ise 1 milyon 366 bini geçtiği belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının dijitalleştirme çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

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485 bin yazma ve nadir matbu eser!

485 bin yazma ve nadir matbu eser!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının dijitalleştirme çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı. Ersoy'un açıklamasındaki ifadeler aşağıdaki gibidir:

“Yüzlerce yıllık ilim ve kültür mirasımız artık dünyanın her yerinden, günün her saatinde erişilebilir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın uluslararası standartlarda yürüttüğü dijitalleştirme çalışmalarıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eseri dünyanın en büyük yazma eser portalında araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunuyoruz.

30 bini aşkın üyeye ulaşan portalımız bugüne kadar 1 milyon 366 bin kez ziyaret edildi. Eser görüntüleme sayısı 5 milyon 863 bini, görüntülenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bini, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bini aştı.

Her bir eseri konservasyon uzmanlarımızın gözetiminde, fiziksel bütünlüğüne zarar vermeden yüksek çözünürlükte dijitalleştiriyor; uluslararası standartlarda hazırlanan bibliyografik kayıtlarıyla erişime açıyoruz. Böylece eserlerimizi afetlere ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı korurken kullanım kaynaklı yıpranmanın da önüne geçiyoruz.

Yapay zekâ dâhil yeni teknolojilerin sunduğu imkânlardan yararlanarak dijital kültür hazinemizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Bu kıymetli çalışmada emeği bulunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza, uzmanlarımıza, restoratörlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Dünyanın en büyük yazma eser portalı olma özelliğine sahip.

Dünyanın en büyük yazma eser portalı olma özelliğine sahip.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, dünyanın en büyük kurumu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Resmi internet sitesinde yaklaşık 485 bin yazma ve nadir matbu eser bulunuyor. Bu sistem sayesinde, akademik veya bireysel araştırmalar yapanlar, haftanın her günü, günün her saati eserleri inceleyebiliyor. 

Eserlerin indirilmesi için, kullanıcılardan bir ücret alınmıyor. Sistemdeki tüm eserlere, ücretsiz üyelik yapıldığı zaman ulaşılabiliyor. 

Sistemin üye sayısının 30 bini aştığı, ziyaretçi sayısının ise 1 milyon 366 bin 708’e ulaştığı bildiriliyor.

Peki nasıl eserler yer alıyor?

Peki nasıl eserler yer alıyor?

Sistemde, geçmişleri bin 500 yıla kadar uzanabilen tarihi eserler yer alıyor. Bu eserlerin dijitalleştirilmesinde uzman isimler görev alıyor. Bir eserin dijital ortama aktarılmasının her aşaması, uzmanlık gerektiriyor. Zaman içerisinde, elden ele, şehirden şehire hatta ülkeden ülkeye taşınan ve tarihin izini taşıyan eserler, şimdi tarihin yıpratıcı koşullarına karşı koyuyor. 

Ayrıca eserler, taşıdıkları metinlerin yanı sıra cilt, tezhip, hat ve kâğıt özellikleriyle de önemli birer sanat eseri niteliği taşıyor. TÜYEK bünyesindeki dijitalleştirme çalışmalarında uluslararası koruma ve görüntüleme standartları esas alınıyor. 

Öncelikle eserlerin  konservasyon açısından uygunluğu değerlendiriliyor. Ardından koruyucu önlemler alınıyor. Eserlerin fiziksel bütünlüğüne zarar verilmeden, gelişmiş yöntemlerle yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleri oluşturuluyor. 

Dijitalleştirme, hem daha çok kullanıcının eserden yararlanmasını hem de eserin yıpranmasını önlüyor. Muhtevalar, olası afetlere karşı dijital ortamda saklanabiliyor.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

TÜYEK, yapay zekâ alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yazma eserlerin dijitalleştirilmesi, kataloglanması, işlenebilir metne dönüştürülmesi ve araştırmalarda daha etkin kullanılması amacıyla geliştirilen yeni teknolojiler takip ediliyor ve denemeler uzman isimler tarafından yapılıyor. 

Bu çerçevede, uzmanlarla birlikte çalıştaylar da düzenleniyor. Dijitalleştirmede görüntü kalitesi, kullanılan yöntemler ve uluslararası standartlara uyum da TÜYEK’in çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmalarda hem geçmişi korumak hem de geleceği anlamak, bu noktada oldukça önemli. 

Geçmişi geleceğe taşıyan, ülkemizin en önemli kültürel kurumlarından biri olan TÜYEK, alanındaki çalışmalarına hızla devam ediyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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