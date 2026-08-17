Dünyanın En Büyük Yazma Eser Portalı: Tam 485 Bin Yazma Eser Var!
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Ülkemizde, yüzlerce yıllık ilim, kültür ve düşünce mirası uluslararası standartlarda dijitalleştiriliyor ve dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların erişimine sunuluyor. Dünyanın en büyük yazma eser portalında, 485 bin yazma ve nadir matbu eser bulunuyor. Portalın üye sayısının 30 bini geçtiği, ziyaretçi sayısının ise 1 milyon 366 bini geçtiği belirtiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının dijitalleştirme çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.
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485 bin yazma ve nadir matbu eser!
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Dünyanın en büyük yazma eser portalı olma özelliğine sahip.
Peki nasıl eserler yer alıyor?
Yapay zeka alanındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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