Berna Laçin Gözaltına Alındı: Evinde Arama Yapılıyor
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu ve sunucu Berna Laçin gözaltına alındı. Laçin, polis ekiplerinin evinde arama yaptığını duyurdu.
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Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
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Yaşanan son gelişmeleri yine sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Berna Laçin, evine polis ekiplerinin geldiğini ve arama yapıldığını belirtti.
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