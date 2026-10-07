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Berna Laçin Gözaltına Alındı: Evinde Arama Yapılıyor

Berna Laçin Gözaltına Alındı: Evinde Arama Yapılıyor

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
07.10.2026 - 19:14
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu ve sunucu Berna Laçin gözaltına alındı. Laçin, polis ekiplerinin evinde arama yaptığını duyurdu.

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Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla resmen soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında adli süreç hız kazandı ve savcılığın talimatıyla Berna Laçin hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri, işlem yapmak üzere ünlü oyuncunun ikametine gitti.

Yaşanan son gelişmeleri yine sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Berna Laçin, evine polis ekiplerinin geldiğini ve arama yapıldığını belirtti.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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