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Sezonun 4. Final Haberi Mercan Köşk'ten Geldi! Reytingi 5 Haftada Nasıl Eridi?

Sezonun 4. Final Haberi Mercan Köşk'ten Geldi! Reytingi 5 Haftada Nasıl Eridi?

Atv yerli dizi Kubilay Aka
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 19:31
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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'den sonra sezonun dördüncü final haberi Mercan Köşk'ten geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki dizi, cumartesi akşamlarına güçlü bir girişle başlamıştı. Ancak beş haftalık reyting tablosu, ATV'nin final kararının nereden geldiğini açıkça gösteriyor. Peki dizi, Total'de ikinci sıradan sekizinci sıraya nasıl düştü?

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Mercan Köşk, 5 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 2,78 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Mercan Köşk, 5 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 2,78 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Faro ve Sinehane imzalı dizi, prömiyer akşamında yeni sezona başlayan Gönül Dağı'nın hemen arkasında yer aldı. Gönül Dağı Total'de 2,93 ile birinci olurken Mercan Köşk 2,78 ile ikinci sırayı aldı. Dizi AB'de 1,86 ile altıncı, ABC1'de ise 2,33 ile dördüncü oldu.

Bir hafta sonra cumartesi akşamının dengesi değişti. Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı yeni sezonuna Total'de 3,68 reytingle başladı ve zirveye yerleşti. Mercan Köşk ise 12 Eylül'de Total'de üçüncü sıraya geriledi. Buna karşın dizi AB'de altıncılıktan, ABC1'de dördüncülükten üçüncü sıraya yükseldi.

ABC1'de 2,83'e çıkan Mercan Köşk, 19 Eylül'de Gönül Dağı'nın yalnızca 0,02 puan gerisinde kaldı.

ABC1'de 2,83'e çıkan Mercan Köşk, 19 Eylül'de Gönül Dağı'nın yalnızca 0,02 puan gerisinde kaldı.

Üçüncü bölüm, Mercan Köşk'ün en iyi haftası oldu. Dizi Total'de 2,74 ile üçüncü, AB'de 2,25 ile üçüncü, ABC1'de ise 2,83 ile ikinci sıraya yükseldi. Üstelik Total'de Gönül Dağı ile arasındaki fark yalnızca 0,02 puandı.

Ancak dikkat çekici bir ayrıntı daha vardı. Dizinin cuma akşamı yayınlanan tekrarı Total'de 2,03 aldı. Bu rakam, yeni bölümün yaklaşık dörtte üçüne denk geliyordu ve yayın gününün doğru seçilip seçilmediği tartışmasını da beraberinde getirdi.

Başkalarının Hayatı ekrana gelince Mercan Köşk tek haftada Total'de yüzde 19 kaybetti.

Başkalarının Hayatı ekrana gelince Mercan Köşk tek haftada Total'de yüzde 19 kaybetti.

26 Eylül'de Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı da cumartesi akşamına katıldı. Rakip sayısı dörde çıkınca Mercan Köşk, 4. bölümünde Total'de 2,21 reytingle altıncı sıraya düştü. Dizi AB'de 1,96 ile beşinci, ABC1'de ise 2,56 ile dördüncü oldu.

Final iddiaları da tam bu günlerde konuşulmaya başladı. Kadro ise iddialara sessiz kalmadı. Esved'i canlandıran Mehmet Özgür 'Yalan her şey!' derken Kubilay Aka da 'Endişeye mahal yok' mesajı verdi. Ne var ki 2 Ekim'de maç öncesinde yayınlanan ön gösterim Total'de 1,98 ile 16. sırada kaldı.

5. bölümde ABC1'de 2,22'ye inen Mercan Köşk, prömiyer reytinginin de altına düştü.

5. bölümde ABC1'de 2,22'ye inen Mercan Köşk, prömiyer reytinginin de altına düştü.

3 Ekim'de ekrana gelen 5. bölüm, dizinin en düşük haftası oldu. Mercan Köşk Total'de sekizinci, AB ve ABC1'de ise yedinci sırada yer aldı. ABC1'deki 2,22 reyting, 19 Eylül'deki 2,83'e göre yaklaşık yüzde 22'lik bir kayıp anlamına geliyordu.

Aynı akşam rakipler yükselişteydi. ABC1'de Güller ve Günahlar 3,99 ile zirvedeki yerini korurken Gönül Dağı 3,66'ya, Başkalarının Hayatı ise ikinci bölümünde 3,28'e çıktı.

Birsen Altuntaş'ın 7 Ekim'de duyurduğu habere göre, reytinglerde beklenen rakamlara ulaşamayan Mercan Köşk 7. bölümde ekrana veda edecek. Yayın akışında değişiklik olmazsa dizinin 6. bölümü 10 Ekim'de, final bölümü ise 17 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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