Sezonun 4. Final Haberi Mercan Köşk'ten Geldi! Reytingi 5 Haftada Nasıl Eridi?
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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'den sonra sezonun dördüncü final haberi Mercan Köşk'ten geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki dizi, cumartesi akşamlarına güçlü bir girişle başlamıştı. Ancak beş haftalık reyting tablosu, ATV'nin final kararının nereden geldiğini açıkça gösteriyor. Peki dizi, Total'de ikinci sıradan sekizinci sıraya nasıl düştü?
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Mercan Köşk, 5 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 2,78 reytingle ikinci sıraya yerleşti.
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ABC1'de 2,83'e çıkan Mercan Köşk, 19 Eylül'de Gönül Dağı'nın yalnızca 0,02 puan gerisinde kaldı.
Başkalarının Hayatı ekrana gelince Mercan Köşk tek haftada Total'de yüzde 19 kaybetti.
5. bölümde ABC1'de 2,22'ye inen Mercan Köşk, prömiyer reytinginin de altına düştü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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