Sezonun 4. Final Haberi Mercan Köşk'ten Geldi! Reytingi 5 Haftada Nasıl Eridi?

Faro ve Sinehane imzalı dizi, prömiyer akşamında yeni sezona başlayan Gönül Dağı'nın hemen arkasında yer aldı. Gönül Dağı Total'de 2,93 ile birinci olurken Mercan Köşk 2,78 ile ikinci sırayı aldı. Dizi AB'de 1,86 ile altıncı, ABC1'de ise 2,33 ile dördüncü oldu.

Bir hafta sonra cumartesi akşamının dengesi değişti. Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı yeni sezonuna Total'de 3,68 reytingle başladı ve zirveye yerleşti. Mercan Köşk ise 12 Eylül'de Total'de üçüncü sıraya geriledi. Buna karşın dizi AB'de altıncılıktan, ABC1'de dördüncülükten üçüncü sıraya yükseldi.