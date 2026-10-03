Final İddiaları Süren Mercan Köşk'ün Ön Gösterimi Altı Üstü İstanbul'un Gerisinde Kaldı
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ATV, 2 Ekim Cuma akşamı Belçika-Türkiye maçından önce Mercan Köşk'ün yeni bölümünden bir ön gösterim yayınladı. Ön gösterim Total'de 1,98 reytingle 16. sırada kaldı. Dört gün önce aynı yöntemle ekrana gelen Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi ise Total'de 5,13 alıp 3. sıraya yerleşmişti. Erken final iddialarıyla gündemde olan dizi için bu sonuç dikkat çekti.
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Mercan Köşk'ün maç öncesi ön gösterimi Total'de 1,98 reytingle 16. sırada kaldı.
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Dört gün önce aynı formülle ekrana gelen Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi Total'de 5,13 almıştı.
Ön gösterim, geçen cuma yayınlanan tekrar bölümünü Total'de geçemedi ama AB ve ABC1'de önüne geçti.
İşte Mercan Köşk ön gösteriminin reyting sonuçları ve karşılaştırması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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