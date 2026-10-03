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Final İddiaları Süren Mercan Köşk'ün Ön Gösterimi Altı Üstü İstanbul'un Gerisinde Kaldı

Final İddiaları Süren Mercan Köşk'ün Ön Gösterimi Altı Üstü İstanbul'un Gerisinde Kaldı

Atv Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 15:33
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ATV, 2 Ekim Cuma akşamı Belçika-Türkiye maçından önce Mercan Köşk'ün yeni bölümünden bir ön gösterim yayınladı. Ön gösterim Total'de 1,98 reytingle 16. sırada kaldı. Dört gün önce aynı yöntemle ekrana gelen Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi ise Total'de 5,13 alıp 3. sıraya yerleşmişti. Erken final iddialarıyla gündemde olan dizi için bu sonuç dikkat çekti.

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Mercan Köşk'ün maç öncesi ön gösterimi Total'de 1,98 reytingle 16. sırada kaldı.

Mercan Köşk'ün maç öncesi ön gösterimi Total'de 1,98 reytingle 16. sırada kaldı.

ATV, 2 Ekim Cuma akşamı prime time'ı Belçika-Türkiye maçına bıraktı. Kanal, saat 20.00 kuşağına cumartesi dizisi Mercan Köşk'ün yeni bölümünden bir ön gösterim yerleştirdi. Ön gösterim Total'de 1,98 reytingle 16. sırada yer aldı. AB'de 1,26 ile 18., ABC1'de ise 1,77 ile 14. oldu.

Aynı kanalda kısa süre sonra başlayan milli maç ise Total'de 9,77 reyting aldı, AB'de 11,39 ve ABC1'de 11,83 ile bu iki kategorinin zirvesine yerleşti. Ancak maçın yarattığı yoğun ilgi, hemen öncesindeki ön gösterimin oranlarına yansımadı.

Dört gün önce aynı formülle ekrana gelen Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi Total'de 5,13 almıştı.

Dört gün önce aynı formülle ekrana gelen Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi Total'de 5,13 almıştı.

ATV bu yöntemi ilk kez denemiyor. Kanal, 28 Eylül Pazartesi akşamı Türkiye-İtalya maçı nedeniyle Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünü yayın akışından çıkarmış, maç öncesine bir ön gösterim koymuştu.

Yaklaşık 15 dakika süren o kısa gösterim Total'de 5,13, AB'de 4,22, ABC1'de ise 4,46 reyting aldı ve üç kategoride de 3. sıraya yerleşti. Üstelik aynı akşam tam bölümle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'i de geride bırakmıştı.

Rakamlar yan yana konduğunda fark çarpıcı. Mercan Köşk'ün ön gösterimi, Total'de Altı Üstü İstanbul'un ön gösteriminin yarısına bile ulaşamadı.

Ön gösterim, geçen cuma yayınlanan tekrar bölümünü Total'de geçemedi ama AB ve ABC1'de önüne geçti.

Ön gösterim, geçen cuma yayınlanan tekrar bölümünü Total'de geçemedi ama AB ve ABC1'de önüne geçti.

Mercan Köşk geçen hafta da cuma akşamı ekrandaydı. Dizinin 25 Eylül'de prime time'da yayınlanan tekrar bölümü Total'de 2,03 ile 12., AB'de 1,11 ile 23., ABC1'de ise 1,68 ile 14. sırada yer almıştı.

Bu kez yeni bölümden sahneler içeren ön gösterim, Total'de 0,05 puan geriledi. Buna karşın AB'de 1,26'ya, ABC1'de ise 1,77'ye yükseldi.

İşte Mercan Köşk ön gösteriminin reyting sonuçları ve karşılaştırması:

İşte Mercan Köşk ön gösteriminin reyting sonuçları ve karşılaştırması:

Mercan Köşk (Ön Gösterim, 2 Ekim)

TOTAL: 1,98 (16)

AB: 1,26 (18)

ABC1: 1,77 (14)

Altı Üstü İstanbul (Ön Gösterim, 28 Eylül)

TOTAL: 5,13 (3)

AB: 4,22 (3)

ABC1: 4,46 (3)

Mercan Köşk (Tekrar, 25 Eylül)

TOTAL: 2,03 (12)

AB: 1,11 (23)

ABC1: 1,68 (14)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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