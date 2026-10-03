Final İddiaları Süren Mercan Köşk'ün Ön Gösterimi Altı Üstü İstanbul'un Gerisinde Kaldı

ATV, 2 Ekim Cuma akşamı prime time'ı Belçika-Türkiye maçına bıraktı. Kanal, saat 20.00 kuşağına cumartesi dizisi Mercan Köşk'ün yeni bölümünden bir ön gösterim yerleştirdi. Ön gösterim Total'de 1,98 reytingle 16. sırada yer aldı. AB'de 1,26 ile 18., ABC1'de ise 1,77 ile 14. oldu.

Aynı kanalda kısa süre sonra başlayan milli maç ise Total'de 9,77 reyting aldı, AB'de 11,39 ve ABC1'de 11,83 ile bu iki kategorinin zirvesine yerleşti. Ancak maçın yarattığı yoğun ilgi, hemen öncesindeki ön gösterimin oranlarına yansımadı.