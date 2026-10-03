Yargıtay'dan Kiracı ve Ev Sahiplerini İlgilendiren Karar
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesi yeni yenilenmiş olsa bile kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa 5 yıl dolmadan da kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Karar, İstanbul'daki bir iş yeri kirasına ilişkin uyuşmazlıkta verildi. Daire, 2005'ten beri süren kira ilişkisini de hesaba katarak yerel mahkemenin kararını bozdu.
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22 bin liralık kiraya 39 bin liralık talep: Dava 2005'te başlayan kira ilişkisinden çıktı.
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Yargıtay "ilk sözleşmeden bu yana geçen süre" dedi, yerel mahkemenin kararı bozuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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