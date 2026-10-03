Yargıtay'dan Kiracı ve Ev Sahiplerini İlgilendiren Karar

Uyuşmazlığın kaynağı İstanbul'daki bir iş yeri. Ev sahibi, mülkü 2005'ten bu yana kiracısına kullandırıyordu. 2021 yılında kiracının ödediği aylık kira 22 bin lira düzeyindeydi. Mal sahibi bu bedelin benzer iş yerlerinin kiralarının çok altında kaldığını, rayiç bedellerin ise ciddi biçimde yükseldiğini öne sürerek kira tespit davası açtı ve bedelin 39 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Davaya bakan sulh hukuk mahkemesi talebi bu yönde sonuçlandırmadı. Taraflar arasındaki son kira sözleşmesi 2018'de yenilenmişti ve dava tarihi itibarıyla üzerinden henüz 5 yıl geçmemişti. Mahkeme bu nedenle hak ve nesafete göre bir belirleme yapılamayacağına, sözleşmedeki artış şartına göre hesaplama yapılması gerektiğine karar verdi.

Ev sahibi kararı temyiz etti. Kiracının mülkü 2005'ten beri kullandığını hatırlatan davacı, yerel mahkemenin kararının bu yüzden hukuka aykırı olduğunu savundu.