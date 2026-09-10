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İstanbul'da Kiralık Konut Başvurusu 14 Eylül'de Başlıyor: İşte 12 İlçe ve 10 Bin TL'den Başlayan Kiralar

İstanbul'da Kiralık Konut Başvurusu 14 Eylül'de Başlıyor: İşte 12 İlçe ve 10 Bin TL'den Başlayan Kiralar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 14:39 Son Güncelleme: 10.09.2026 - 14:41
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da haftalardır konuşulan kiralık konut projesinin detaylarını açıkladı. TOKİ eliyle yapılacak 15 bin kiralık konut 12 ilçeye dağılacak ve başvurular 14 Eylül'de açılacak. Kira bedelleri 1+1 dairelerde 10 bin, 4+1 dairelerde 18 bin liradan başlıyor.

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İstanbul'daki 15 bin kiralık konut 12 ilçeye dağılacak, listede Ataşehir'den Arnavutköy'e uzanan geniş bir hat var.

İstanbul'daki 15 bin kiralık konut 12 ilçeye dağılacak, listede Ataşehir'den Arnavutköy'e uzanan geniş bir hat var.

Bakan Kurum'un paylaştığı listeye göre konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yükselecek. Proje tek bir yakaya sıkışmıyor: Anadolu Yakası'nda da Avrupa Yakası'nda da hak sahibi olmak mümkün.

15 bin kiralık daire, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun üzerine ekleniyor. TOKİ'nin hukuki altyapısını tamamladığı model, kira piyasasındaki artışı dengelemek ve dar gelirli haneleri rahatlatmak amacıyla kurgulandı.

Evler 3 yıllığına kiraya verilecek. Bu sürenin sonunda yeni hak sahipleri yeniden kurayla belirlenecek; yani bir daire ömür boyu aynı kiracıda kalmayacak.

Ancak başvuru için yaş şartı tek başına yetmiyor: Evli olmak, hane gelirinin 100 bin liranın altında olması ve tapuda ev bulunmaması şart.

Ancak başvuru için yaş şartı tek başına yetmiyor: Evli olmak, hane gelirinin 100 bin liranın altında olması ve tapuda ev bulunmaması şart.

Kurum, başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş, evli ve T.C. vatandaşı olması gerektiğini belirtti. Bunlara ek olarak aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında kalması, en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediliyor olması ve başvuru sahibi üzerine tapuda kayıtlı bir konut bulunmaması aranacak.

Kiralar piyasa rayicinin belirgin biçimde altında tutuldu. 1+1 daireler 10 bin, 2+1 daireler 12 bin, 3+1 daireler 15 bin, 4+1 daireler ise 18 bin liradan başlayan bedellerle kiraya verilecek.

'14 Eylül'de başvurularımızı alacağız' diyen Bakan Kurum, hak sahiplerinin başvuruların hemen ardından tespit edileceğini kaydetti.

İlk 1.071 dairenin anahtarı ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek.

İlk 1.071 dairenin anahtarı ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek.

Projenin ilk etabı hızlı ilerliyor. Kurum, başvuruların ardından ilk 1.071 kiralık konutun anahtarının ekim ayı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

İstanbul, modelin yalnızca ilk durağı. Bakanlığın planına göre kiralık sosyal konut uygulaması burada başlayıp 81 ile yayılacak. 14 Eylül'de açılacak başvuru ekranının, kira yükü altında zorlanan hanelerde yoğun ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Bakan Murat Kurum'un paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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