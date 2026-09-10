İstanbul'da Kiralık Konut Başvurusu 14 Eylül'de Başlıyor: İşte 12 İlçe ve 10 Bin TL'den Başlayan Kiralar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da haftalardır konuşulan kiralık konut projesinin detaylarını açıkladı. TOKİ eliyle yapılacak 15 bin kiralık konut 12 ilçeye dağılacak ve başvurular 14 Eylül'de açılacak. Kira bedelleri 1+1 dairelerde 10 bin, 4+1 dairelerde 18 bin liradan başlıyor.
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İstanbul'daki 15 bin kiralık konut 12 ilçeye dağılacak, listede Ataşehir'den Arnavutköy'e uzanan geniş bir hat var.
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Ancak başvuru için yaş şartı tek başına yetmiyor: Evli olmak, hane gelirinin 100 bin liranın altında olması ve tapuda ev bulunmaması şart.
İlk 1.071 dairenin anahtarı ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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