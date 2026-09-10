İstanbul'da Kiralık Konut Başvurusu 14 Eylül'de Başlıyor: İşte 12 İlçe ve 10 Bin TL'den Başlayan Kiralar

Bakan Kurum'un paylaştığı listeye göre konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yükselecek. Proje tek bir yakaya sıkışmıyor: Anadolu Yakası'nda da Avrupa Yakası'nda da hak sahibi olmak mümkün.

15 bin kiralık daire, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun üzerine ekleniyor. TOKİ'nin hukuki altyapısını tamamladığı model, kira piyasasındaki artışı dengelemek ve dar gelirli haneleri rahatlatmak amacıyla kurgulandı.

Evler 3 yıllığına kiraya verilecek. Bu sürenin sonunda yeni hak sahipleri yeniden kurayla belirlenecek; yani bir daire ömür boyu aynı kiracıda kalmayacak.