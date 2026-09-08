Kiralık Sosyal Konutta Kritik Tarih: 14 Eylül'de Önce İstanbul, Sonra 81 İl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projede ilk kuraların ekim ayında çekileceğini duyururken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk teslimlerin eylül ayı içinde yapılacağını açıkladı. İstanbul'daki pilot uygulamanın ardından proje, adım adım Türkiye'nin 81 iline yayılacak.

Programda yalnızca konut arzı değil, güvenli yapı stoku ve afet riskleri de öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırılırken, deprem bölgesindeki zararların telafisi için 2027 yılında yaklaşık 12 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, gayrimenkul piyasasındaki canlılığın sürdürülebilir olması için ilk kez ev alacaklara özel uzun vadeli ve düşük ödemeli finansman modellerinin de devreye alınması gerektiğine dikkat çekiyor.