Kiralık Sosyal Konutta Kritik Tarih: 14 Eylül'de Önce İstanbul, Sonra 81 İl
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Yeni dönem Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte konut politikasında köklü bir adım atılıyor. Dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençleri kapsayan kiralık sosyal konut modeli için kritik tarih belli oldu. TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin konutluk projede başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Pilot uygulamanın ardından model, adım adım 81 ile yaygınlaştırılacak.
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15 bin kiralık konut projesi başvuru tarihi ne zaman?
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Önce İstanbul sonra 81 il.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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