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Kiralık Sosyal Konutta Kritik Tarih: 14 Eylül'de Önce İstanbul, Sonra 81 İl

Kiralık Sosyal Konutta Kritik Tarih: 14 Eylül'de Önce İstanbul, Sonra 81 İl

TOKİ Konut Projesi Sosyal Konut Projesi
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 12:06
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Yeni dönem Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte konut politikasında köklü bir adım atılıyor. Dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençleri kapsayan kiralık sosyal konut modeli için kritik tarih belli oldu. TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin konutluk projede başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Pilot uygulamanın ardından model, adım adım 81 ile yaygınlaştırılacak.

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15 bin kiralık konut projesi başvuru tarihi ne zaman?

15 bin kiralık konut projesi başvuru tarihi ne zaman?

2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP'nin 'ailenin güçlendirilmesi, toplumsal ve fiziki dayanıklılığın artırılması' vizyonu doğrultusunda, gayrimenkul piyasasındaki arz-talep dengesini gözeten yeni bir yatırım hamlesi devreye giriyor. Programa göre dar ve orta gelirli hanelerin konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla sosyal konut yatırımları yüzde 150 oranında artırılacak.

Modelin ilk somut adımı İstanbul'da atılıyor: TOKİ tarafından hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlanacak.

Önce İstanbul sonra 81 il.

Önce İstanbul sonra 81 il.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projede ilk kuraların ekim ayında çekileceğini duyururken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk teslimlerin eylül ayı içinde yapılacağını açıkladı. İstanbul'daki pilot uygulamanın ardından proje, adım adım Türkiye'nin 81 iline yayılacak.

Programda yalnızca konut arzı değil, güvenli yapı stoku ve afet riskleri de öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırılırken, deprem bölgesindeki zararların telafisi için 2027 yılında yaklaşık 12 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, gayrimenkul piyasasındaki canlılığın sürdürülebilir olması için ilk kez ev alacaklara özel uzun vadeli ve düşük ödemeli finansman modellerinin de devreye alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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