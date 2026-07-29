İstanbul, Ankara İzmir... TOKİ 49 Kentte Yüzlerce Ucuz Arsa Satacak

TOKİ, arsa satışı için ayrıntıları paylaştı. 49 kentte 737 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Toplamda 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğe sahip olan arsaların muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon liranın üzerinde.

TOKİ'nin ağustos ayında gerçekleştireceği bu dev ihale, sadece konut imarlı alanlarla sınırlı değil. Satış listesinde konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra; özel eğitim tesis alanları, kentsel çalışma alanları, plansız alanlar, rekreasyon alanları, akaryakıt istasyonu arsaları ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar olacak.