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İstanbul, Ankara İzmir... TOKİ 49 Kentte Yüzlerce Ucuz Arsa Satacak

İstanbul, Ankara İzmir... TOKİ 49 Kentte Yüzlerce Ucuz Arsa Satacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 14:50
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Ev ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) müjdeyi verdi. TOKİ, Türkiye genelinde 49 farklı ilde yer alan toplam 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu. Başlangıç fiyat 315 TL olacak. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in olduğu 49 il listesi belli oldu.

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TOKİ, 49 kentte yüzlerce arsa satacak.

TOKİ, 49 kentte yüzlerce arsa satacak.

TOKİ, arsa satışı için ayrıntıları paylaştı. 49 kentte 737 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak.  Toplamda 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğe sahip olan arsaların muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon liranın üzerinde.

TOKİ'nin ağustos ayında gerçekleştireceği bu dev ihale, sadece konut imarlı alanlarla sınırlı değil. Satış listesinde konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra; özel eğitim tesis alanları, kentsel çalışma alanları, plansız alanlar, rekreasyon alanları, akaryakıt istasyonu arsaları ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar olacak.

TOKİ arsa ödemesi nasıl olacak?

TOKİ arsa ödemesi nasıl olacak?

TOKİ, vatandaşların alım gücünü destelemek amacıyla esnek ödeme seçenekleri sunuyor. İhaleye katılarak arsa sahibi olmaya hak kazanan alıcılar için iki farklı vadeli ödeme planı ve bir peşin ödeme hazırlandı. Ödeme planları şöyle:

  • Yüzde 25 peşinat ve kalan tutar için 48 ay vade imkanı.

  • Yüzde 30 peşinat ve kalan tutar için 48 ay vade seçeneği.

  • Belirlenen bazı taşınmazlar için tamamen peşin ödeme yapmayı tercih eden alıcılara tam yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ arsa satışı yapılacak iller listesi.

TOKİ arsa satışı yapılacak iller listesi.

Açık artırma kapsamında arsa satışı yapılacak 49 il şu şekilde sıralandı:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak.

TOKİ arsa satış tarihleri ne zaman?

Arsa ihaleleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oturumlar her gün saat 10.30'da başlayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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