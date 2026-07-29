İstanbul, Ankara İzmir... TOKİ 49 Kentte Yüzlerce Ucuz Arsa Satacak
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Ev ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) müjdeyi verdi. TOKİ, Türkiye genelinde 49 farklı ilde yer alan toplam 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu. Başlangıç fiyat 315 TL olacak. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in olduğu 49 il listesi belli oldu.
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TOKİ, 49 kentte yüzlerce arsa satacak.
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TOKİ arsa ödemesi nasıl olacak?
TOKİ arsa satışı yapılacak iller listesi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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