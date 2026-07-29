Emekli Maaşlarında Kesinti Başladı: SGK Uzmanı Maaşı Kesilecek Grubu Açıkladı

SGK borcu olan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir yasal uygulama devreye girdi. Borcu bulunan emeklilerin maaşlarından herhangi bir onay belgesi veya icra takibi şartı aranmaksızın otomatik olarak kesinti yapılacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, maaşı kesilecek ve kesilmeyecek grubu açıkladı.