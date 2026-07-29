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Emekli Maaşlarında Kesinti Başladı: SGK Uzmanı Maaşı Kesilecek Grubu Açıkladı

Emekli Maaşlarında Kesinti Başladı: SGK Uzmanı Maaşı Kesilecek Grubu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 10:54
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SGK borcu olan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir yasal uygulama devreye girdi. Borcu bulunan emeklilerin maaşlarından herhangi bir onay belgesi veya icra takibi şartı aranmaksızın otomatik olarak kesinti yapılacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, maaşı kesilecek ve kesilmeyecek grubu açıkladı.

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Emekli maaşlarında kesinti başlıyor.

Emekli maaşlarında kesinti başlıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı yazıyla emekli maaşlarındaki kesintiyi anlattı. Karakaş, kimlerinin maaşının kesileceğini, kimlerden kesinti olmayacağını paylaştı. Karakaş’ın verdiği bilgilere göre, süreç tamamen otomatik işleyecek ve kişilerin rızası aranmayacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte SGK’dan aylık ya da gelir alan birçok kesim kesinti listesine dahil edildi.

Yüzde 10 kesinti: Kimlerin maaşı kesilecek?

Yüzde 10 kesinti: Kimlerin maaşı kesilecek?

Borçların doğrudan maaşlardan tahsil edileceği gruplar şu şekilde sıralandı:

  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri elde edenler,

  • Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ya da emekli aylığı bağlanan sigortalılar,

  • Emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçmiş döneme ait genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu tespit edilenler,

  • Aktif çalışma hayatındayken yaşamını yitiren sigortalıların hak sahibi olan eşleri, çocukları, anne ve babaları.

Borç sadece borçlu kişinin kendi adına bağlanan aylıktan kesilecek olması. Birden fazla aylık alan kişilerin her iki maaşından da ayrı ayrı yüzde 10 kesinti uygulanabilecek. Borçlu kişinin hak sahibi konumunda bulunmayan yakınlarının maaşlarına ise kesinlikle dokunulmayacak.

Maaş kesintisi uygulanmayacak gruplar.

Maaş kesintisi uygulanmayacak gruplar.

Bazı özel statüdeki emekli ve hak sahipleri bu otomatik kesinti uygulamanın dışında bırakıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, maaşlarından hiçbir şekilde kesinti yapılamayacak gruplar şunlar:

  • Başarılı sporculara bağlanan özel sporcu aylıkları,

  • Terör ve terörle mücadele faaliyetleri esnasında doğan zararlar nedeniyle bağlanan aylıklar,

  • Bedeli doğrudan devlet hazinesi tarafından finanse edilen şeref aylıkları.

Maaş kesinti listesi

Birden fazla borç türünün birikmesi durumunda, zaman aşımına uğramamış en eski tarihli borçtan başlanarak tahsilat yapılacak. Kesinti listesindeki öncelik sıralaması şu şekilde belirlendi:

  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları,

  • 4/1-a (SSK) kapsamındaki eski isteğe bağlı, topluluk ve tarım sigortalılığı borçları,

  • Ek 5 ve Ek 6 maddeleri kapsamındaki sigortalılık borçları,

  • 4/1-b (Bağ-Kur) zorunlu sigortalılık borçları,

  • 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındaki borçlanmalar, ilgi devamı ve intibak tashihleri.

Öte yandan SGK tarafından maaşlarında borç gerekçesiyle kesinti yapılan vatandaşlar itirazda bulunabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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