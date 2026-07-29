Emekli Maaşlarında Kesinti Başladı: SGK Uzmanı Maaşı Kesilecek Grubu Açıkladı
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SGK borcu olan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir yasal uygulama devreye girdi. Borcu bulunan emeklilerin maaşlarından herhangi bir onay belgesi veya icra takibi şartı aranmaksızın otomatik olarak kesinti yapılacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, maaşı kesilecek ve kesilmeyecek grubu açıkladı.
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Emekli maaşlarında kesinti başlıyor.
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Yüzde 10 kesinti: Kimlerin maaşı kesilecek?
Maaş kesintisi uygulanmayacak gruplar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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