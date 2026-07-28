Elon Musk Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi

Elon Musk için öneri:

Ağzınızdan çıkanları cebinizle destekleme fırsatı. Eğer para 2036’da önemsiz olmayacaksa, neden mevcut yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi 2036’ya kadar hayır kurumlarına bağışlamaya taahhüt etmiyorsunuz? Bu, yapay zeka ve teknolojinin güçlerine olan inancınızı büyük bir güvenilirlikle kanıtlayacaktır. Ayrıca, milyarderlerin ve trilyarderlerin siyasi ve sosyal etkilerinden endişe duyan dünya genelindeki pek çok insanı yatıştıracaktır.

Not: Bunun için seçilen hayır kurumları, tarafsız bir kurum tarafından etkili ve ideolojik olmayan olarak onaylanmalıdır.