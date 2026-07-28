Elon Musk Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi
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Nobel Ekonomi Ödülü sahibi MIT Profesörü Daron Acemoğlu, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk’a yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Acemoğlu, Musk’ın “2036’da para önemsiz olacak” sözlerine gönderme yaparak, ünlü milyarderin yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetini 2036 yılına kadar hayır kurumlarına bağışlamasını önerdi. Musk'tan yanıt gecikmedi.
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Elon Musk The Economist'e verdiği röportajda 10 yıl içinde paranın önemini yitireceğini söyledi.
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Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu ise Musk'a X hesabı üzerinden şu sözleri kullandı.
Musk bu öneriye yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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