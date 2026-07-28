article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Elon Musk Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi

Elon Musk Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2026 - 15:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi MIT Profesörü Daron Acemoğlu, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk’a yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Acemoğlu, Musk’ın “2036’da para önemsiz olacak” sözlerine gönderme yaparak, ünlü milyarderin yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetini 2036 yılına kadar hayır kurumlarına bağışlamasını önerdi. Musk'tan yanıt gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elon Musk The Economist'e verdiği röportajda 10 yıl içinde paranın önemini yitireceğini söyledi.

Elon Musk The Economist'e verdiği röportajda 10 yıl içinde paranın önemini yitireceğini söyledi.

Paranın ürün ve hizmetler için gerekli olduğunu ve yapay zekanın bunları ürettikten sonra paraya ihtiyaç kalmayacağını belirten Musk'ın bu konuşması ekonomistler arasında da tartışma yarattı.

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu ise Musk'a X hesabı üzerinden şu sözleri kullandı.

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu ise Musk'a X hesabı üzerinden şu sözleri kullandı.

Elon Musk için öneri:  

Ağzınızdan çıkanları cebinizle destekleme fırsatı. Eğer para 2036’da önemsiz olmayacaksa, neden mevcut yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi 2036’ya kadar hayır kurumlarına bağışlamaya taahhüt etmiyorsunuz? Bu, yapay zeka ve teknolojinin güçlerine olan inancınızı büyük bir güvenilirlikle kanıtlayacaktır. Ayrıca, milyarderlerin ve trilyarderlerin siyasi ve sosyal etkilerinden endişe duyan dünya genelindeki pek çok insanı yatıştıracaktır.  

Not: Bunun için seçilen hayır kurumları, tarafsız bir kurum tarafından etkili ve ideolojik olmayan olarak onaylanmalıdır.

Musk bu öneriye yanıt verdi.

Musk bu öneriye yanıt verdi.

Daha önce trilyon dolarlık servetinin yalnızca çok ufak bir kısmının nakitte olduğunu söyleyen Musk, Acemoğlu'na kendi platformundan yanıt verdi. Musk 'Aslında buna benzer bir şey yapacağım' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın