Psikoloji Açıklıyor: Sevgiliye Sosyal Medya Şifrelerini Vermek mi, Vermemek mi?

Flörtünüzle aranızdaki ilişki kesinleşti ve artık sevgili oldunuz. Haliyle onun hayatında neler olup bittiğini, kimlerin mesaj attığını, kimlerin istek attığını merak etmeye başladınız. Tam da bu noktada insanlar ikiye ayrılıyor: Sevgilisinin sosyal medya hesaplarının şifresini alanlar ve almayanlar. Tabii bir de şifrelerini vermek isteyenler ve istemeyenler var.

Peki bu iki grup arasında nasıl bir fark var?