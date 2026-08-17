Psikoloji Açıklıyor: Sevgiliye Sosyal Medya Şifrelerini Vermek mi, Vermemek mi?
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Flörtünüzle aranızdaki ilişki kesinleşti ve artık sevgili oldunuz. Haliyle onun hayatında neler olup bittiğini, kimlerin mesaj attığını, kimlerin istek attığını merak etmeye başladınız. Tam da bu noktada insanlar ikiye ayrılıyor: Sevgilisinin sosyal medya hesaplarının şifresini alanlar ve almayanlar. Tabii bir de şifrelerini vermek isteyenler ve istemeyenler var.
Peki bu iki grup arasında nasıl bir fark var?
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Sevgilisine şifresini "şak" diye verenler
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Şifremi "asla vermem" diyenler.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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