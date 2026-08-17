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Psikoloji Açıklıyor: Sevgiliye Sosyal Medya Şifrelerini Vermek mi, Vermemek mi?

Psikoloji Açıklıyor: Sevgiliye Sosyal Medya Şifrelerini Vermek mi, Vermemek mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 08:56
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Flörtünüzle aranızdaki ilişki kesinleşti ve artık sevgili oldunuz. Haliyle onun hayatında neler olup bittiğini, kimlerin mesaj attığını, kimlerin istek attığını merak etmeye başladınız. Tam da bu noktada insanlar ikiye ayrılıyor: Sevgilisinin sosyal medya hesaplarının şifresini alanlar ve almayanlar. Tabii bir de şifrelerini vermek isteyenler ve istemeyenler var. 

Peki bu iki grup arasında nasıl bir fark var?

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Sevgilisine şifresini "şak" diye verenler

Sevgilisine şifresini "şak" diye verenler

Sosyal medya şifresini sevgilisine tereddüt etmeden verenler hem 'saklayacak bir şeyim yok' mesajını vermeye hem de 'hiçbir şey senden değerli değil' mesajını vermeye çalışırlar. Fakat bu mesajların altında, daha farklı nedenler de yatıyor.

  • Kaygılı Bağlanma: Terk edilme veya reddedilme korkusu yüksek kişiler, 'Bak tamamen açığım, benden şüphelenmene gerek yok' mesajı vererek ilişkiyi güvence altına almaya çalışırlar.

  • Geçirgen Sınır Yapısı: Benlik algısı ile ilişki algısı iç içe geçmiştir; 'ben' yerine tamamen 'biz' olmayı tercih ederler.

  • Onay ve Kabul İhtiyacı: Sadakatini somut bir eylemle kanıtlayarak partnerinin takdirini ve sevgisini kazanma güdüsü baskındır.

İlişkideki güvensizlik hissini bastırmak veya geçmişte yaşanan bir olayın üstünü kapatmak için şifreyi bir 'sadakat belgesi' olarak sunarlar. Partnerin olası şüphelerini veya tartışmalarını başlamadan bitirmek için en kestirme yolu seçerler. Başka konulardaki tartışmalarda da sorunu çözmeye değil, kapatmaya çalıştıklarını görebilirsiniz.

Şifremi "asla vermem" diyenler.

Şifremi "asla vermem" diyenler.

Sosyal medya şifrelerini kendine saklayanlar, ilişki ne kadar derin olursa olsun bireysel sınırların korunması gerektiğine inanırlar. Onlar için böyle somut bir kanıta ihtiyaç yoktur. Peki bu düşüncenin altında ne yatar?

  • Güvenli Bağlanma: Kendi kimliklerine ve ilişkinin sağlamlığına güvenirler.

  • Güçlü Bireysel Sınırlar: Özel alan kavramına ve kişisel özgürlüklere yüksek değer verirler.

  • Kişilerarası Etik Sorumluluk: Sadece kendi mahremiyetlerini değil, kendilerine mesaj atan arkadaşlarının da gizliliklerini korumak isterler.

Şifresini vermek istemeyenler, şifre talebini bir güven göstergesi değil, bir kontrol ve güvensizlik mekanizması olarak görürler. Aşkın, partnerinin tüm geçmişini denetlemek değil; denetleme ihtiyacı duymadan yanında kalabilmek olduğunu düşünürler.

Peki siz hangi taraftasınız? 

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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