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Rusya'da Savaşın Gölgesinde Seçim: Savaş Karşıtı Tek Parti Seçimlerden Çıkarıldı

Rusya'da Savaşın Gölgesinde Seçim: Savaş Karşıtı Tek Parti Seçimlerden Çıkarıldı

Rusya seçim
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 22:39
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Rusya, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk parlamento seçimine 18-20 Eylül'de gidiyor. 450 sandalyeli Devlet Duması için yapılacak seçimde siyasi rekabet önemli ölçüde sınırlanmış durumda. Savaşa açıkça karşı çıkan tek kayıtlı parti Yabloko, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin Ağustos'ta aldığı kararla seçimlerden çıkarıldı.

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450 sandalye için yarış başlıyor.

450 sandalye için yarış başlıyor.

Seçimde 450 sandalyenin 225'i parti listelerinden, 225'i tek üyeli bölgelerden belirlenecek. Barajın yüzde 5 olduğu seçimde altı parti yarışıyor: iktidardaki Birleşik Rusya, Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti, Adil Rusya, Yeni İnsanlar ve seçim dışı bırakılan Yabloko. VTsIOM anketlerine göre Birleşik Rusya yüzde 37, Komünist Parti ise yüzde 11,6 destek alıyor. 2021 seçimlerinde Birleşik Rusya oyların yaklaşık yarısını alarak 324 sandalye kazanmıştı. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya gibi ilhak edilen bölgelerde de oy kullanılacak, bu bölgelerdeki seçim Ukrayna ve uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

Yabloko seçim dışı bırakıldı.

Yabloko seçim dışı bırakıldı.

Rusya Yüksek Mahkemesi, Ağustos ayında Ukrayna savaşına açıkça karşı çıkan tek kayıtlı parti Yabloko'nun seçimlere katılım iznini iptal etti. Yabloko lideri Nikolay Rybakov, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek kararın siyasi nitelikte olduğunu savundu. Avrupa Platformu'nun verilerine göre 32 Yabloko üyesinin adaylığı çeşitli yasal düzenlemeler kullanılarak engellendi. Parti yöneticilerinden Lev Şlosberg, savaş karşıtı açıklamaları nedeniyle 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anna Cherkasova gibi savaş karşıtı bağımsız adaylar seçimde yarışabiliyor ama ciddi hukuki engellerle karşı karşıya. Parlamentodaki Komünist Parti, LDPR, Adil Rusya ve Yeni İnsanlar ise Kremlin'in savaş dahil temel politikalarında büyük ölçüde aynı çizgide oy kullanıyor.

Yüzde 66,7'lik çoğunluk bekleniyor.

Yüzde 66,7'lik çoğunluk bekleniyor.

Seçimde yaklaşık 200 savaş gazisi aday olarak yarışıyor, Kremlin bu adayları vatanseverlik ve savaş deneyimi vurgusuyla öne çıkarıyor. Seçmenler ekonomik baskılar, insan kayıpları, yeni bir seferberlik ihtimali ve İHA saldırılarının günlük yaşama etkisi gibi konularda kaygılı. Muhalefet ve bağımsız gözlemciler geçmiş seçimlerde usulsüzlük iddiaları öne sürmüştü, elektronik oylamanın klasik sandıklara kıyasla bağımsız denetimini daha zor kıldığı yönünde eleştiriler var. Birleşik Rusya'nın yüzde 66,7'lik üçte iki çoğunluğu koruması bekleniyor. Sonuçlar, Kremlin'in savaşın maliyetine rağmen siyasi kontrolünü sürdürüp sürdüremeyeceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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