Rusya'da Savaşın Gölgesinde Seçim: Savaş Karşıtı Tek Parti Seçimlerden Çıkarıldı

Seçimde yaklaşık 200 savaş gazisi aday olarak yarışıyor, Kremlin bu adayları vatanseverlik ve savaş deneyimi vurgusuyla öne çıkarıyor. Seçmenler ekonomik baskılar, insan kayıpları, yeni bir seferberlik ihtimali ve İHA saldırılarının günlük yaşama etkisi gibi konularda kaygılı. Muhalefet ve bağımsız gözlemciler geçmiş seçimlerde usulsüzlük iddiaları öne sürmüştü, elektronik oylamanın klasik sandıklara kıyasla bağımsız denetimini daha zor kıldığı yönünde eleştiriler var. Birleşik Rusya'nın yüzde 66,7'lik üçte iki çoğunluğu koruması bekleniyor. Sonuçlar, Kremlin'in savaşın maliyetine rağmen siyasi kontrolünü sürdürüp sürdüremeyeceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilecek.