Rusya'da Savaşın Gölgesinde Seçim: Savaş Karşıtı Tek Parti Seçimlerden Çıkarıldı
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Rusya, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk parlamento seçimine 18-20 Eylül'de gidiyor. 450 sandalyeli Devlet Duması için yapılacak seçimde siyasi rekabet önemli ölçüde sınırlanmış durumda. Savaşa açıkça karşı çıkan tek kayıtlı parti Yabloko, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin Ağustos'ta aldığı kararla seçimlerden çıkarıldı.
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450 sandalye için yarış başlıyor.
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Yabloko seçim dışı bırakıldı.
Yüzde 66,7'lik çoğunluk bekleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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