Hasidik Yahudiler Tüm Uyarılara Rağmen Ukrayna'ya Akın Ediyor: Seyahatin Sebebi Ne?

Uman, Ukrayna’nın merkezindeki Çerkası bölgesinde, başkent Kiev’in yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan küçük bir kent. 2022 yılında yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı kent, her yıl düzenlenen hac ziyareti nedeniyle on binlerce kişiyi ağırlıyor.

Nahman, ölümünden birkaç ay önce Uman’a yerleşmişti. Tarihsel kaynaklara göre Nahman’ın kenti tercih etmesinde, 1768’deki katliam sırasında burada binlerce Yahudi’nin öldürülmesi etkili oldu. Nahman’ın, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınına defnedilmek istediği belirtiliyor.

Uman, ilerleyen yıllarda büyük bir Yahudi nüfusuna ev sahipliği yaptı. 1897’de Yahudiler kent nüfusunun yüzde 59’unu oluşturuyordu. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi güçlerinin Uman’ı işgal etmesiyle yaklaşık 17 bin Yahudi öldürüldü ve kentteki Yahudi cemaati büyük ölçüde ortadan kalktı.

Nahman’ın mezarı, Sovyetler Birliği döneminde de daha sınırlı sayıda ziyaretçiyi çekmeyi sürdürdü. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ise Uman’a yönelik ziyaretlerde belirgin bir artış yaşandı.