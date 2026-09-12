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Hasidik Yahudiler Tüm Uyarılara Rağmen Ukrayna'ya Akın Ediyor: Seyahatin Sebebi Ne?

Hasidik Yahudiler Tüm Uyarılara Rağmen Ukrayna'ya Akın Ediyor: Seyahatin Sebebi Ne?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 20:28
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Ukrayna’nın Uman kenti, her yıl Roş Haşanah döneminde dünyanın farklı ülkelerinden gelen on binlerce Hasidik Yahudiye ev sahipliği yapıyor. Haham Nahman’ın mezarı etrafında bir araya gelen ziyaretçiler, güvenlik uyarılarına karşın dua, müzik ve dans eşliğinde kentteki buluşmalarını sürdürüyor.

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Mezar ziyareti için Ukrayna'ya akın ediyorlar.

Mezar ziyareti için Ukrayna'ya akın ediyorlar.

Ukrayna’nın Uman kenti, her yıl Roş Haşanah kutlamaları kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden gelen on binlerce Hasidik Yahudiyi ağırlıyor. Breslov Hasidizmi’nin kurucusu Haham Nahman’ın mezarı çevresinde buluşan cemaat üyeleri, güvenlik uyarılarına karşın Uman’a gelmeyi sürdürüyor.

Haham Nachman kimdir?

Haham Nachman kimdir?

1772 yılında, bugün Ukrayna sınırları içerisinde kalan bölgede dünyaya gelen Nahman, Hasidik hareketin kurucusu kabul edilen Baal Şem Tov’un torununun torunuydu.

Breslov Hasidizmi’nin kurucusu Nahman’ın, takipçilerinin Yahudi Yeni Yılı olarak bilinen Roş Haşanah döneminde kendisini ziyaret ederek bir araya gelmelerine büyük önem verdiği biliniyor.

Nahman, 1810 yılında Uman’da hayatını kaybetti ve burada toprağa verildi. Takipçileri ise ölümünün ardından da Uman’da buluşmayı sürdürdü. Bu gelenek zamanla her yıl gerçekleştirilen kitlesel bir hac yolculuğuna dönüştü.

Burası nasıl hac merkezine dönüştü?

Burası nasıl hac merkezine dönüştü?

Uman, Ukrayna’nın merkezindeki Çerkası bölgesinde, başkent Kiev’in yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan küçük bir kent. 2022 yılında yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı kent, her yıl düzenlenen hac ziyareti nedeniyle on binlerce kişiyi ağırlıyor.

Nahman, ölümünden birkaç ay önce Uman’a yerleşmişti. Tarihsel kaynaklara göre Nahman’ın kenti tercih etmesinde, 1768’deki katliam sırasında burada binlerce Yahudi’nin öldürülmesi etkili oldu. Nahman’ın, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınına defnedilmek istediği belirtiliyor.

Uman, ilerleyen yıllarda büyük bir Yahudi nüfusuna ev sahipliği yaptı. 1897’de Yahudiler kent nüfusunun yüzde 59’unu oluşturuyordu. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi güçlerinin Uman’ı işgal etmesiyle yaklaşık 17 bin Yahudi öldürüldü ve kentteki Yahudi cemaati büyük ölçüde ortadan kalktı.

Nahman’ın mezarı, Sovyetler Birliği döneminde de daha sınırlı sayıda ziyaretçiyi çekmeyi sürdürdü. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ise Uman’a yönelik ziyaretlerde belirgin bir artış yaşandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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