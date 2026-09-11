İstanbul'da Valilik Kararıyla Pazartesi Günü Okulların Açılış Saati Değişti

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazıda, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin servis aracının trafiğe çıkacağı belirtildi.

Yazıda ayrıca ilk gün velilerin de öğrencilerini özel araçlarıyla okullara götüreceğine dikkat çekilerek, yaşanabilecek trafik yoğunluğunun ulaşımda aksamalara yol açmaması için ders başlangıç ve bitiş saatlerinin yeniden düzenlenmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.