article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Valilik Kararıyla Pazartesi Günü Okulların Açılış Saati Değişti

İstanbul'da Valilik Kararıyla Pazartesi Günü Okulların Açılış Saati Değişti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 22:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününe özel olarak ders saatlerinde değişikliğe gidildi. İstanbul Valiliği’nin onayıyla kent genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10.00’da başlayacak, eğitim 15.00’te sona erecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk gün için yeni önlem açıklandı.

İlk gün için yeni önlem açıklandı.

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün onayladığı düzenlemeyle, yeni eğitim yılının ilk gününde kent genelindeki okullarda ders saatleri değiştirildi.

Buna göre resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü eğitim saat 10.00’da başlayacak ve 15.00’te sona erecek.

Trafik yoğunluğu gerekçe olarak gösterildi.

Trafik yoğunluğu gerekçe olarak gösterildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazıda, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin servis aracının trafiğe çıkacağı belirtildi.

Yazıda ayrıca ilk gün velilerin de öğrencilerini özel araçlarıyla okullara götüreceğine dikkat çekilerek, yaşanabilecek trafik yoğunluğunun ulaşımda aksamalara yol açmaması için ders başlangıç ve bitiş saatlerinin yeniden düzenlenmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın