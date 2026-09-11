AKP Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Muhabire İltifat: "Size Bakmamak Mümkün Değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta Manisa Valiliği’ni ziyaret etti. Görüşmede kentteki kamu hizmetleri, yatırımlar ile devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.

Ziyaret sırasında görüntü alan kadın muhabir, Yenişehirlioğlu’ndan objektife bakmasını istedi. Yenişehirlioğlu ise muhabire dönerek, “Güzel bir hanımsınız, size bakmamak mümkün değil.” ifadeleriyle iltifat etti.