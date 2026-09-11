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AKP Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Muhabire İltifat: "Size Bakmamak Mümkün Değil"

AKP Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Muhabire İltifat: "Size Bakmamak Mümkün Değil"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 18:31
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta Manisa Valiliği’ni ziyaret etti. Görüşmede kentteki kamu hizmetleri, yatırımlar ile devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.

Ziyaret sırasında görüntü alan kadın muhabir, Yenişehirlioğlu’ndan objektife bakmasını istedi. Yenişehirlioğlu ise muhabire dönerek, “Güzel bir hanımsınız, size bakmamak mümkün değil.” ifadeleriyle iltifat etti.

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O ilginç anlar kameralara da yansıdı.

Gazeteciden de yanıt geldi.

Gazeteciden de yanıt geldi.

Muhabir, Yenişehirlioğlu’na, 'Çok teşekkürler, çok naifsiniz, çok kibarsınız.' diyerek karşılık verdi.

O anlar kameraya yansırken Yenişehirlioğlu’nun sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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