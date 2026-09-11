Levi's ve Mavi'ye Kumaş Veren Fabrika Kapandı: Kayseri'de 73 Yıllık Tarih Bitti
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Kayseri'de 1953'ten beri faaliyet gösteren Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi, üretimini 11 Eylül'de durdurdu. Şirket, tüm tesislerini 12 Ekim'de tamamen kapatacağını açıkladı. Fabrika, başta Levi's ve Mavi olmak üzere 300'ü aşkın jean markasına kumaş sağlıyordu.
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TGSD, 2022'den bu yana sektördeki istihdam kaybının cirodaki kayıptan çok daha hızlı büyüdüğünü açıkladı.
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Orta Anadolu, otuz yıldan uzun süredir dünyanın büyük kot markalarına kumaş sağlıyordu.
Orta Anadolu, kapanışın nedenini yükselen maliyetlere ve daralan küresel talebe dayandırdığını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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