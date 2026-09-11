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Levi's ve Mavi'ye Kumaş Veren Fabrika Kapandı: Kayseri'de 73 Yıllık Tarih Bitti

Levi's ve Mavi'ye Kumaş Veren Fabrika Kapandı: Kayseri'de 73 Yıllık Tarih Bitti

Kayseri
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 18:19
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Kayseri'de 1953'ten beri faaliyet gösteren Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi, üretimini 11 Eylül'de durdurdu. Şirket, tüm tesislerini 12 Ekim'de tamamen kapatacağını açıkladı. Fabrika, başta Levi's ve Mavi olmak üzere 300'ü aşkın jean markasına kumaş sağlıyordu.

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TGSD, 2022'den bu yana sektördeki istihdam kaybının cirodaki kayıptan çok daha hızlı büyüdüğünü açıkladı.

TGSD, 2022'den bu yana sektördeki istihdam kaybının cirodaki kayıptan çok daha hızlı büyüdüğünü açıkladı.

TGSD, bu kapanışı sektördeki daha geniş bir daralmanın parçası olarak okuyor. Derneğe göre 2022'den bu yana 10 bin 497 işletme kapandı, 364 bin kişi işini kaybetti. Narbay, Türk ihracatçısının 'küresel rekabette her sabah 10 puan geriden başladığını' söyledi. Ona göre bu dönüşümde ciro kaybı yüzde 21'de kalırken istihdam kaybı yüzde 32'ye çıktı.

Orta Anadolu, otuz yıldan uzun süredir dünyanın büyük kot markalarına kumaş sağlıyordu.

Orta Anadolu, otuz yıldan uzun süredir dünyanın büyük kot markalarına kumaş sağlıyordu.

Şirket, 1986'dan bu yana dünyanın önde gelen kot markalarına denim kumaş üretiyordu. Lee, Wrangler, Diesel, Guess ve Mustang gibi markalar da tedarikçiler arasındaydı. Kapanma kararı, 31 Ağustos'ta şirketin yönetim kurulunda alındı. Fabrika, kapanışa kadar mevcut siparişlerini teslim etmeye devam edecek.

Orta Anadolu, kapanışın nedenini yükselen maliyetlere ve daralan küresel talebe dayandırdığını açıkladı.

Orta Anadolu, kapanışın nedenini yükselen maliyetlere ve daralan küresel talebe dayandırdığını açıkladı.

Şirket yönetimi, kapanış kararını küresel talep daralmasına bağladı. Açıklamada bu kararın nedenleri arasında 'işletme ve finansman maliyetlerindeki artış' ile 'tedarik zincirindeki dalgalanmalar' sayıldı. Şirket, mevcut işletme modelinin bugünkü ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığını belirtti. Maliyet düşürme ve verimlilik artırma girişimleri de sonuç vermedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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