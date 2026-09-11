Levi's ve Mavi'ye Kumaş Veren Fabrika Kapandı: Kayseri'de 73 Yıllık Tarih Bitti

TGSD, bu kapanışı sektördeki daha geniş bir daralmanın parçası olarak okuyor. Derneğe göre 2022'den bu yana 10 bin 497 işletme kapandı, 364 bin kişi işini kaybetti. Narbay, Türk ihracatçısının 'küresel rekabette her sabah 10 puan geriden başladığını' söyledi. Ona göre bu dönüşümde ciro kaybı yüzde 21'de kalırken istihdam kaybı yüzde 32'ye çıktı.