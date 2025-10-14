onedio
Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango, Next ve Resort Gibi Ünlü Markalara Üretim Yapan 3F Tekstil İflas Etti

Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango, Next ve Resort Gibi Ünlü Markalara Üretim Yapan 3F Tekstil İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2025 - 07:37

Son dönemde tekstil sektöründe yaşanan konkordato ve iflas furyasına bir yeni firma daha eklendi. Zara, Bershka, Next ve Resort gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan ve merkezi İstanbul’da olan 3F Tekstil de iflas bayrağını çeken firmalardan oldu. Şirket, borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği gerekçesiyle iflas etti.

Dünyanın önemli markalarına üretim yapan firmalardan biri olan İstanbul merkezli 3F Tekstil de iflas eden firmalardan oldu.

Dünyanın önemli markalarına üretim yapan firmalardan biri olan İstanbul merkezli 3F Tekstil de iflas eden firmalardan oldu.

Geçen sene bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı. Böylece borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği gerekçesiyle iflas kararı verilen firma için tasfiye süreci de başlamış oldu. Şirket geçen yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etmişti.

Yaşanan finansal krizin ardından Reuters'a konuşan bir 3F yetkilisi, 'Faizler bir anda yüzde 60-70’leri görünce, bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı” dedi. 

Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dev markalara çalışan şirketin, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.

