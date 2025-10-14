Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango, Next ve Resort Gibi Ünlü Markalara Üretim Yapan 3F Tekstil İflas Etti
Son dönemde tekstil sektöründe yaşanan konkordato ve iflas furyasına bir yeni firma daha eklendi. Zara, Bershka, Next ve Resort gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan ve merkezi İstanbul’da olan 3F Tekstil de iflas bayrağını çeken firmalardan oldu. Şirket, borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği gerekçesiyle iflas etti.
Dünyanın önemli markalarına üretim yapan firmalardan biri olan İstanbul merkezli 3F Tekstil de iflas eden firmalardan oldu.
