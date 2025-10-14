Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango, Next ve Resort Gibi Ünlü Markalara Üretim Yapan 3F Tekstil İflas Etti

Geçen sene bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı. Böylece borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği gerekçesiyle iflas kararı verilen firma için tasfiye süreci de başlamış oldu. Şirket geçen yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etmişti.

Yaşanan finansal krizin ardından Reuters'a konuşan bir 3F yetkilisi, 'Faizler bir anda yüzde 60-70’leri görünce, bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı” dedi.

Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dev markalara çalışan şirketin, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.