Ela Rümeysa Cebeci ile Cezaevi Müdürü Arasında Geçen İlginç 'Markalı Su' Diyaloğu

Barış Yarkadaş: ...Ela Rümeysa Cebeci. Büyük bir şokta olduğunu ben görüyorum Ela Rümeysa'nın. Geçen gün avukat arkadaşlarla sohbet ederken şoktan henüz yeni yeni çıktığını söylediler. Kendi avukatıyla konuşmadım yanlış anlaşılmasın, cezaevine gidip gelen avukatlarla konuştum. Mesela çok ilk günlerde bence durumun da farkında değildi, çünkü cezaevi müdüründen Saka su istemiş. 'Ben sadece Saka su içebiliyorum' demiş.

Diğer Sunucu: O ne ya? Saka su ne?

Barış Yarkadaş: Marka... Marka var ya Saka, pH değeri yüksek. Cezaevi müdürü de 'Burada Saka su yok, Erikli var, diğerleri var ama Silivri Cezaevi'nde hepsi var' demiş. Yani şimdi böyle bir şaşaalı yaşamdan birdenbire cezaevine geldiğinizde...

Diğer Sunucu: Gerçek mi bu anlatılanlar?

Barış Yarkadaş: Avukat arkadaşlar anlattılar tabii canım.