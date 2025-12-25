Ela Rümeysa Cebeci ile Cezaevi Müdürü Arasında Geçen İlginç 'Markalı Su' Diyaloğu

Gazeteci Barış Yarkadaş, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ilk günlerde cezaevi müdürü ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı. Barış Yarkadaş'ın açıklamasına göre; daha yeni üzerindeki şoku atlatmayı başaran Ela Rümeysa Cebebi, ilk günlerde cezaevi müdüründen içmek için suyu bile markasıyla istemiş. Yarkadaş, Ela Rümeysa için 'Geçen gün avukat arkadaşlarla sohbet ederken şoktan henüz yeni yeni çıktığını söylediler. Kendi avukatıyla konuşmadım yanlış anlaşılmasın, cezaevine gidip gelen avukatlarla konuştum' ifadelerini kullandı.
İşte Barış Yarkadaş'ın Ela Rümeysa Cebeci hakkında anlattıkları:
Ela Rümeysa Cebeci'nin isteği cezaevi müdürünü de şaşırtmış!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
