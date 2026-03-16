Katy Perry Klip Çekiminde Alevlerin Arasında Kaldı: Kamera Arkası Görüntüleri Panik Yarattı!

Katy Perry Klip Çekiminde Alevlerin Arasında Kaldı: Kamera Arkası Görüntüleri Panik Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2026 - 12:55

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yeni şarkısı Watch It Burn için çekilen klipte alevlerin ortasında kaldı. Klip çekimi sırasında kaydedilen kamera arkası görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca hayranları büyük endişe yaşadı. 

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, yıllardır müzik dünyasında hem hit şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, yıllardır müzik dünyasında hem hit şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Enerjik sahne şovları ve iddialı klipleriyle tanınan Perry, her yeni projesinde hayranlarını şaşırtmayı başarıyor.

Ünlü şarkıcı son olarak yeni parçası “Watch It Burn” için kamera karşısına geçti. Ancak klip çekimlerinden yayınlanan kamera arkası görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Paylaşılan görüntülerde, senaryo gereği çekilen bir sahnede Katy Perry’nin alevlerin ortasında kaldığı anlar dikkat çekti.

Klip sahnesinde Perry’nin etrafını bir anda alevler sararken, sanatçının kostümünün de ateş aldığı görülüyor. Görüntülerde pop yıldızının bir süre alevlerin içinde kaldığı ve çığlık attığı anlar sosyal medyada hızla yayılınca birçok hayranı çekim sırasında gerçek bir kaza yaşandığını düşündü.

Kamera arkası görüntülerinde daha sonra set ekibinin yangın söndürme tüpleriyle anında müdahale ettiği ve alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı görülüyor. Videonun yayılmasıyla birlikte sosyal medyada endişeli yorumlar artarken, sanatçının ekibinden de kısa süre içinde açıklama geldi.

Yetkililer, görüntülerdeki sahnenin tamamen kontrollü bir piroteknik efekt olduğunu ve çekimlerin profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, Perry’nin kostümünün alev geciktirici özel malzemelerden hazırlandığı, set alanında profesyonel yangın güvenliği ekiplerinin bulunduğu ve sahnenin çekim öncesinde defalarca prova edildiği ifade edildi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
