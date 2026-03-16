Katy Perry Klip Çekiminde Alevlerin Arasında Kaldı: Kamera Arkası Görüntüleri Panik Yarattı!

Klip sahnesinde Perry’nin etrafını bir anda alevler sararken, sanatçının kostümünün de ateş aldığı görülüyor. Görüntülerde pop yıldızının bir süre alevlerin içinde kaldığı ve çığlık attığı anlar sosyal medyada hızla yayılınca birçok hayranı çekim sırasında gerçek bir kaza yaşandığını düşündü.

Kamera arkası görüntülerinde daha sonra set ekibinin yangın söndürme tüpleriyle anında müdahale ettiği ve alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı görülüyor. Videonun yayılmasıyla birlikte sosyal medyada endişeli yorumlar artarken, sanatçının ekibinden de kısa süre içinde açıklama geldi.

Yetkililer, görüntülerdeki sahnenin tamamen kontrollü bir piroteknik efekt olduğunu ve çekimlerin profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, Perry’nin kostümünün alev geciktirici özel malzemelerden hazırlandığı, set alanında profesyonel yangın güvenliği ekiplerinin bulunduğu ve sahnenin çekim öncesinde defalarca prova edildiği ifade edildi.