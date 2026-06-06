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Türkiye İçin Seyahat Rehberi: Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz En İyi 10 Ülke

Türkiye İçin Seyahat Rehberi: Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz En İyi 10 Ülke

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2026 - 21:00 Son Güncelleme: 06.06.2026 - 21:31

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Dünya seyahati planlarken çoğumuzun karşısına dikilen en büyük duvar şüphesiz ki vize süreçleri oluyor. Evrak toplamak, randevu sırası beklemek ve yüksek başvuru ücretleri ödemek, daha yola çıkmadan seyahat enerjisini tüketmeye yetiyor. Oysa dünyada Türk vatandaşlarından vize istemeyen, sadece pasaportla ya da kimlikle giriş yapılabilen onlarca harika destinasyon bulunuyor. Bu ülkeleri bilmek, hem bütçeyi korumak hem de ani gelişen tatil planlarını kabusa dönüştürmeden hayata geçirmek anlamına geliyor.

Peki vizesiz gidilebilecek en iyi 10 ülke hangisi? @grimeselelerpodcast ekibi, Türk pasaportuyla vize muafiyeti sunan en cazip rotaları listeledi.

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Listede son sıradan ilk sıraya doğru gidildiğinde seyahatseverleri heyecanlandıracak oldukça farklı coğrafyalar karşımıza çıkıyor.

Listede son sıradan ilk sıraya doğru gidildiğinde seyahatseverleri heyecanlandıracak oldukça farklı coğrafyalar karşımıza çıkıyor.

Sıralamanın onuncu basamağında, 'tek millet iki devlet' olarak gördüğümüz ve yakın zamanda kimlikle seyahat döneminin başladığı Azerbaycan yer alıyor. Dokuzuncu sırada ise Güney Amerika'nın en uç noktası, doğa harikası Şili bulunuyor. Sekizinci sırayı Balkanlar'ın incisi Arnavutluk alırken, yedinci sırada tarihi ve kültürel dokusuyla içimizi ısıtan Bosna Hersek karşımıza çıkıyor. Altıncı sırada ise vizesiz gidebileceğiniz en uzak ve en büyük ülke olan, karnavalların ülkesi Brezilya yer alıyor.

İlk beşe doğru yaklaştığımızda listedeki tansiyon ve seyahat iştahı daha da artıyor. Beşinci sırada Asya'nın en popüler turizm cenneti Tayland bizi karşılıyor. Egzotik adaları, tapınakları ve sokak lezzetleriyle ünlü Tayland, vizesiz Asya turu yapmak isteyenlerin ilk durağı. Dördüncü sırada gece hayatı ve Balkan mimarisiyle öne çıkan Sırbistan yer alırken, üçüncü sırada futbolun ve tangonun ülkesi Arjantin bulunuyor. Sıralamanın ikinci basamağında ise teknolojinin ve K-Pop kültürünün kalbi Güney Kore yer alıyor.

Geldik listenin zirvesine. Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilecek, dünyanın en prestijli, en güvenli ve en düzenli ülkesi olarak birinci sırayı Japonya göğüslüyor. Japonya, gelişmişlik düzeyiyle listedeki tüm ülkelerden ayrılıyor ve Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sunması seyahatseverler için inanılmaz bir fırsat yaratıyor. Ancak unutmamak gerekiyor ki, bu ülkelere vizesiz gitmek kapıda hiçbir kontrol olmayacağı anlamına gelmiyor. Pasaportunuzun geçerlilik süresi, dönüş biletiniz ve otel rezervasyonunuz gibi detayları eksiksiz hazırlamak, sınır kapılarında sorun yaşamamanız için en kritik noktalar olarak öne çıkıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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