Türkiye İçin Seyahat Rehberi: Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz En İyi 10 Ülke

Sıralamanın onuncu basamağında, 'tek millet iki devlet' olarak gördüğümüz ve yakın zamanda kimlikle seyahat döneminin başladığı Azerbaycan yer alıyor. Dokuzuncu sırada ise Güney Amerika'nın en uç noktası, doğa harikası Şili bulunuyor. Sekizinci sırayı Balkanlar'ın incisi Arnavutluk alırken, yedinci sırada tarihi ve kültürel dokusuyla içimizi ısıtan Bosna Hersek karşımıza çıkıyor. Altıncı sırada ise vizesiz gidebileceğiniz en uzak ve en büyük ülke olan, karnavalların ülkesi Brezilya yer alıyor.

İlk beşe doğru yaklaştığımızda listedeki tansiyon ve seyahat iştahı daha da artıyor. Beşinci sırada Asya'nın en popüler turizm cenneti Tayland bizi karşılıyor. Egzotik adaları, tapınakları ve sokak lezzetleriyle ünlü Tayland, vizesiz Asya turu yapmak isteyenlerin ilk durağı. Dördüncü sırada gece hayatı ve Balkan mimarisiyle öne çıkan Sırbistan yer alırken, üçüncü sırada futbolun ve tangonun ülkesi Arjantin bulunuyor. Sıralamanın ikinci basamağında ise teknolojinin ve K-Pop kültürünün kalbi Güney Kore yer alıyor.

Geldik listenin zirvesine. Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilecek, dünyanın en prestijli, en güvenli ve en düzenli ülkesi olarak birinci sırayı Japonya göğüslüyor. Japonya, gelişmişlik düzeyiyle listedeki tüm ülkelerden ayrılıyor ve Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sunması seyahatseverler için inanılmaz bir fırsat yaratıyor. Ancak unutmamak gerekiyor ki, bu ülkelere vizesiz gitmek kapıda hiçbir kontrol olmayacağı anlamına gelmiyor. Pasaportunuzun geçerlilik süresi, dönüş biletiniz ve otel rezervasyonunuz gibi detayları eksiksiz hazırlamak, sınır kapılarında sorun yaşamamanız için en kritik noktalar olarak öne çıkıyor.