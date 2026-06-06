Türkiye İçin Seyahat Rehberi: Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz En İyi 10 Ülke

Dünya seyahati planlarken çoğumuzun karşısına dikilen en büyük duvar şüphesiz ki vize süreçleri oluyor. Evrak toplamak, randevu sırası beklemek ve yüksek başvuru ücretleri ödemek, daha yola çıkmadan seyahat enerjisini tüketmeye yetiyor. Oysa dünyada Türk vatandaşlarından vize istemeyen, sadece pasaportla ya da kimlikle giriş yapılabilen onlarca harika destinasyon bulunuyor. Bu ülkeleri bilmek, hem bütçeyi korumak hem de ani gelişen tatil planlarını kabusa dönüştürmeden hayata geçirmek anlamına geliyor.
Peki vizesiz gidilebilecek en iyi 10 ülke hangisi? @grimeselelerpodcast ekibi, Türk pasaportuyla vize muafiyeti sunan en cazip rotaları listeledi.
Listede son sıradan ilk sıraya doğru gidildiğinde seyahatseverleri heyecanlandıracak oldukça farklı coğrafyalar karşımıza çıkıyor.
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