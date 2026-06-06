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Katy Perry'nin En İyi Kombini Hangisi?

etiket Katy Perry'nin En İyi Kombini Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 21:01
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Katy Perry hem şarkıları, hem sesi, hem de klipleri ile zaten odağımızda. Bir de onun efsanevi kıyafetleri var. Bu sefer de en iyi Katy Perry kombinini seçiyoruz. Hazırsan hadi bakalım!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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