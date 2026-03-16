Göztepe - Alanyaspor Maçının Hakemi Asen Albayrak'ın VAR Konuşması Gündem Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2026 - 23:28

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasına ait VAR kayıtlarını paylaştı. 22 yıl sonra ligde maç yöneten hakem Asen Albayrak, Göztepe–Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararla gündeme geldi. VAR ile arasında geçen diyalogdaki kararlı tavrıyla dikkat çeken Albayrak, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Açıklanan VAR kayıtlarında Asen Albayrak'ın kararı da vardı.

Süper Lig’in 26. haftasına ait VAR kayıtları açıklandı. Görüntüler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun YouTube hesabında sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Kayıtlarda AntalyasporGaziantep FK, Göztepe–Alanyaspor ve GençlerbirliğiBeşiktaş maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar yer aldı.

28 yaşındaki hakem Asen Albayrak ise Göztepe–Alanyaspor karşılaşmasını yöneterek 22 yıl sonra Süper Lig’de maç yöneten ilk kadın hakem oldu. Albayrak’ın VAR ile yaptığı konuşmalar sosyal medyada gündem yarattı.

VAR'ın uyarılarını dinlemedi, kararında kaldı.

Göztepe'nin golü sonrası kontrol için VAR'a gelen Asen Albayrak, VAR'ın uyarısına rağmen ''Çok basit gördüm'' ifadelerini kullandı ve kararında kalarak golü verdi:

VAR: Gol öncesi potansiyel faul nedeniyle inceleme öneriyorum.

Asen Albayrak: Geldim abi ekran başındayım.

VAR: Aşağı odaklan.

Asen Albayrak: Evet aşağı bakıyorum.

VAR: Tamam izliyorsun bak şimdi.

Asen Albayrak: Normal adımlarken görüyorum ama abi.

VAR: Diğer açıyla gösteriyorum. Top kontrolünde.

Asen Albayrak: Temas noktasını görebilir miyim?

VAR: İlk açıyı vereceğim.

Asen Albayrak: Abi basmayı göremedim.

Asen Albayrak: Bana basmayı başka açıdan gösterir misin?

Asen Albayrak: Yukarıda yok.

VAR: Aşağıya bak.

Asen Albayrak: Aşağıya bakıyorum.

Asen Albayrak: Abi çok basit gördüm ama.

VAR: Karar senin Asen.

Asen Albayrak: 'Abi kararımda kalıyorum bilgin olsun. Çok basit.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
right-dark
