Göztepe - Alanyaspor Maçının Hakemi Asen Albayrak'ın VAR Konuşması Gündem Oldu

Göztepe'nin golü sonrası kontrol için VAR'a gelen Asen Albayrak, VAR'ın uyarısına rağmen ''Çok basit gördüm'' ifadelerini kullandı ve kararında kalarak golü verdi:

VAR: Gol öncesi potansiyel faul nedeniyle inceleme öneriyorum.

Asen Albayrak: Geldim abi ekran başındayım.

VAR: Aşağı odaklan.

Asen Albayrak: Evet aşağı bakıyorum.

VAR: Tamam izliyorsun bak şimdi.

Asen Albayrak: Normal adımlarken görüyorum ama abi.

VAR: Diğer açıyla gösteriyorum. Top kontrolünde.

Asen Albayrak: Temas noktasını görebilir miyim?

VAR: İlk açıyı vereceğim.

Asen Albayrak: Abi basmayı göremedim.

Asen Albayrak: Bana basmayı başka açıdan gösterir misin?

Asen Albayrak: Yukarıda yok.

VAR: Aşağıya bak.

Asen Albayrak: Aşağıya bakıyorum.

Asen Albayrak: Abi çok basit gördüm ama.

VAR: Karar senin Asen.

Asen Albayrak: 'Abi kararımda kalıyorum bilgin olsun. Çok basit.'