İhbar Sonrası Ortaya Çıktı! Evden Çıkan Hayvanlar Ekipleri Bile Şok Etti: Tarantula, Savan Varanı...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce İstanbul'da yapılan denetimde, aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el konuldu.