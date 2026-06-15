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İhbar Sonrası Ortaya Çıktı! Evden Çıkan Hayvanlar Ekipleri Bile Şok Etti: Tarantula, Savan Varanı...

İhbar Sonrası Ortaya Çıktı! Evden Çıkan Hayvanlar Ekipleri Bile Şok Etti: Tarantula, Savan Varanı...

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 17:41
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce İstanbul'da yapılan denetimde, aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el konuldu.

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DKMP'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik türün tespit edildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

''Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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