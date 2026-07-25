Türkiye’nin Son 21 Yılın En Serin Temmuz Gününü Yaşamasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Boğucu yaz sıcaklarının ardından 35 kentte kuvvetli yağış etkili oldu. Sıcakların ardından yağış ve serin hava derin bir oh çektirirken son 21 yılın en serin Temmuz günü yaşandı. Vatandaşlar adeta kış sabahına uyandıklarını belirtirken dolaplarda hırkalar, ceketler yeniden indirildi. İşte son 21 yılın en serin Temmuz gününe iki çift lafı olan kişiler...