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Türkiye’nin Son 21 Yılın En Serin Temmuz Gününü Yaşamasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Türkiye’nin Son 21 Yılın En Serin Temmuz Gününü Yaşamasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 13:08
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Boğucu yaz sıcaklarının ardından 35 kentte kuvvetli yağış etkili oldu. Sıcakların ardından yağış ve serin hava derin bir oh çektirirken son 21 yılın en serin Temmuz günü yaşandı. Vatandaşlar adeta kış sabahına uyandıklarını belirtirken dolaplarda hırkalar, ceketler yeniden indirildi. İşte son 21 yılın en serin Temmuz gününe iki çift lafı olan kişiler...

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Türkiye, son 21 yılın en serin Temmuz gününü yaşıyor.

Türkiye, son 21 yılın en serin Temmuz gününü yaşıyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde yağışlı ve serin hava hakim oluyor. Kavurucu sıcakların ardından vatandaşlar derin bir 'Oh' çekerken 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü son 21 yılın en serin günü olarak kayıtlara geçti. 

Sosyal medya kullanıcıları ise en serin güne dair düşüncelerini X hesaplarından paylaştı.

İşte en serin Temmuz günü için yapılan yorumlar👇🏻

İşte en serin Temmuz günü için yapılan yorumlar👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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