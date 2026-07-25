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İstanbul'da 21 Yıl Sonra Bir İlk: İlçe İlçe Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi

İstanbul'da 21 Yıl Sonra Bir İlk: İlçe İlçe Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 09:31
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İstanbul'da kavurucu yaz sıcaklıklarına kısa bir mola verildi. Hafta sonunun gelmesiyle hava sıcaklıkları düşerken megakent, sağanak yağışa teslim oldu. X'te 'Hava Forum' isimli hesap, İstanbul'da 21 yıl sonra bir ilkin gerçekleşeceğini kaydetti.

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İstanbul'da 21 yıl sonra bir ilk gerçekleşti.

İstanbul'da 21 yıl sonra bir ilk gerçekleşti.

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. Gündüz sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek 19-22 dereceye gerileceği, kuvvetli poyrazın da etkisiyle havanın çok daha soğuk hissedilmesi bekleniyor. Karadeniz’den giriş yapacak olan yağış kütlelerinin gün boyu aralıklarla gök gürültülü ve şimşek eşliğinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava Forum, 21 yıl sonra İstanbul'da bir ilk yaşandığını vurguladı. Popüler hesap, 'Son 21 yılın en serin ve ferah temmuz günü' mesajını paylaştı.

İstanbul'da yağmur yağacak ilçeler: Uzmanlardan 'dikkatli olun' uyarısı.

İstanbul'da yağmur yağacak ilçeler: Uzmanlardan 'dikkatli olun' uyarısı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre yağış 12-18 saat boyunca sürecek. 

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış düşmesi beklenirken, özellikle Karadeniz hattına kıyısı olan bölgelerde bu oran iki katına çıkacak. Su baskını ve sel açısından riskli ilçeler şöyle sıralandı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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