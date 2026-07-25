İstanbul'da 21 Yıl Sonra Bir İlk: İlçe İlçe Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi
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İstanbul'da kavurucu yaz sıcaklıklarına kısa bir mola verildi. Hafta sonunun gelmesiyle hava sıcaklıkları düşerken megakent, sağanak yağışa teslim oldu. X'te 'Hava Forum' isimli hesap, İstanbul'da 21 yıl sonra bir ilkin gerçekleşeceğini kaydetti.
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İstanbul'da 21 yıl sonra bir ilk gerçekleşti.
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İstanbul'da yağmur yağacak ilçeler: Uzmanlardan 'dikkatli olun' uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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