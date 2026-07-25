İstanbul'da 21 Yıl Sonra Bir İlk: İlçe İlçe Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. Gündüz sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek 19-22 dereceye gerileceği, kuvvetli poyrazın da etkisiyle havanın çok daha soğuk hissedilmesi bekleniyor. Karadeniz’den giriş yapacak olan yağış kütlelerinin gün boyu aralıklarla gök gürültülü ve şimşek eşliğinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava Forum, 21 yıl sonra İstanbul'da bir ilk yaşandığını vurguladı. Popüler hesap, 'Son 21 yılın en serin ve ferah temmuz günü' mesajını paylaştı.