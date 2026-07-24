Altını Tahtından Etti, Vatandaşın Yatırım Tercihi Değişti

Anketin en çarpıcı sonuçları vatandaşın 'Birikiminizi nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna verdiği yanıtlarda ortaya çıktı. Türkiye'de geleneksel olarak en güvenli liman olarak görülen altın, liderliğini korusa da ciddi bir kan kaybı yaşadı. 'Altın alırım' diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan birden gerileyerek yüzde 40,3 seviyesine düştü.

Altından çıkan yatırımcının rotasını ise gayrimenkul sektörüne çevirdiği gözlendi. 'Ev, dükkan, arsa alırım' diyerek gayrimenkulü ilk tercih haline getiren katılımcıların oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 38,5’e yükseldi. Bu veri, konut piyasasındaki durgunluğa rağmen vatandaşın uzun vadede gayrimenkulü hâlâ güçlü bir değer koruma aracı olarak gördüğünü kanıtladı.