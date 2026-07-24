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Altını Tahtından Etti, Vatandaşın Yatırım Tercihi Değişti

Altını Tahtından Etti, Vatandaşın Yatırım Tercihi Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 16:28
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Merkez Bankası, Temmuz ayı hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre vatandaşın yatırım tercihi değişti. 'Altın alırım' diyenler azalırken vatandaşın yatırım için yöneldiği araç belli oldu.

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"Altın alırım" diyen azaldı. Vatandaşın yatırım tercihi değişti.

"Altın alırım" diyen azaldı. Vatandaşın yatırım tercihi değişti.

Anketin en çarpıcı sonuçları vatandaşın 'Birikiminizi nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna verdiği yanıtlarda ortaya çıktı. Türkiye'de geleneksel olarak en güvenli liman olarak görülen altın, liderliğini korusa da ciddi bir kan kaybı yaşadı. 'Altın alırım' diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan birden gerileyerek yüzde 40,3 seviyesine düştü.

Altından çıkan yatırımcının rotasını ise gayrimenkul sektörüne çevirdiği gözlendi. 'Ev, dükkan, arsa alırım' diyerek gayrimenkulü ilk tercih haline getiren katılımcıların oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 38,5’e yükseldi. Bu veri, konut piyasasındaki durgunluğa rağmen vatandaşın uzun vadede gayrimenkulü hâlâ güçlü bir değer koruma aracı olarak gördüğünü kanıtladı.

Döviz beklentisi arttı, enflasyon düştü.

Döviz beklentisi arttı, enflasyon düştü.

Hanehalkının gelecek 12 aylık döneme ilişkin konut fiyat artışı beklentisi 1,33 puan azalarak yüzde 32,49 seviyesine geriledi. Benzer şekilde yıllık enflasyon beklentisinde de aşağı yönlü bir grafik çizildi. Vatandaşın 12 ay sonrası için öngördüğü yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 1,19 puan düşüşle yüzde 44,94 olarak kayıtlara geçti.

Fiyat artış hızında düşüş beklense de döviz kuruna yönelik öngörüler yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Hanehalkının 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi, bir önceki aya göre 0,31 TL artış göstererek 52,98 TL seviyesine ulaştı. Vatandaşın döviz kurundaki kademeli yükseliş eğiliminin önümüzdeki yıl da süreceğine dair inancı bu anketle tescillenmiş oldu.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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