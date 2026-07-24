Altını Tahtından Etti, Vatandaşın Yatırım Tercihi Değişti
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Merkez Bankası, Temmuz ayı hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre vatandaşın yatırım tercihi değişti. 'Altın alırım' diyenler azalırken vatandaşın yatırım için yöneldiği araç belli oldu.
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"Altın alırım" diyen azaldı. Vatandaşın yatırım tercihi değişti.
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Döviz beklentisi arttı, enflasyon düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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